Dodik odgovorio Komšiću: Drvar je bio i ostaće srpski grad

Drvar je bio i ostaće srpski grad, problem je histerija koja dolazi iz Federacije BiH svaki put kada Srbi pokušaju da kažu da ih ima na tim prostorima, tako je Srpski član i Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik odgovorio hrvatskom članu Predsjeništva BiH Željku Komšiću koji je rekao da Drvar nikad nije bio srpski grad i da to nikada neće biti.

Komšiću je zasmetala izjava ambasadora Srbije u BiH Aleksandra Đorđevića, da je Drvar bio i da će ostati srpski grad. Ambasador Srbije je rekao samo istinu, kaže Dodik.

"Šta bi bio grad u kojem živi 95 odsto i više Srba nego srpski grad. Prema tome, apsolutno mislim da je korektna izjava srbijanskog ambasadora. I tome pogledu nema nikakvih dilema. To je smao mišljenje Komšića. Drvar jeste i ostaće srpski grad. To što je on sada u Federaciji, to ne znači da nije srpski", kaže predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Oštre reakcije na Komšićevu izjavu stižu i iz Odbora za dijasporu i Srbe. Predsjednik Odbora Miodrag Linta kaže da je ono što je rekao hrvatski član Predsjendištva BiH, samo drska provokacija.

"Uprkos obespravljenosti, Drvar je najveća srpska opština u FBiH u kojoj, prema popisu stanovništva iz 2013. godine, živi i dalje više od 90 odsto Srba. Jasno je da je riječ o providnoj Komšićevoj namjeri da se provokativnim izjava koje su uperene protiv Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda dodvorava bošnjačkoj javnosti i glumi takozvanog bosanskog patriotu", kaže Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona.

Tako nešto može da kaže samo čovjek koje ne poznaje istoriju niti je ikad bio u Drvaru, kažu iz krovne asocijacije Srba u Federaciji BiH. Još veća je sramota kada tako nešto kaže član predsjedništva BiH, smatra Mile Marčeta.

"On nikada nije bio u Drvaru i nije vidio kako žive ovdje ljudi i kakva je struktura. I vjerovatno on zato što nije upućen vjerovatno je dao takvu proivoljnu ocjenu. Ali ako je neko bio sa 99 odsto srpkim stanovništvom, kako ga ne nazvati taj. Ali je Drvar bio.. i Titov Drvar i grad heroj, i bio je Drvar i ostao Drvar", kaže Mile Marčeta, predsjednik Inicijativnog odbora krovne asocijacije Srbe u FBiH.

U Drvaru je, 16. aprila otvorena konzularna kancelarija Srbije. Ovaranjem kancelarije poslata je poruka svim Srbima koji žive na tim prostorima da u Srbiji imaju svoju maticu.