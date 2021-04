Dodik: Očuvati političko-teritorijalni položaj Srpske

Predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da je prioritet da bude očuvan političko-teritorijalni položaj Republike Srpske, jer još nije riješeno bazično pitanje njenog statusa.



"Da je bilo do moje volje to bi davno riješili, ali moramo graditi uslove za jačanje statusa Srpske. Važno je što smo Srpsku unaprijedili, a njen napredak se ogledao u činjenici da smo u Banjaluci razvijali, ne samo institucije, nego i kapacitet kojim se može nosti značaj jakog i velikog centra", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je ponovio da je potpuno uvjeren da BiH kao zemlja nema nikakvu šansu, te da je Republika Srpska zamorče jedne nemoguće BiH.

"Republika Srpska je zarobljena u svemu tome i mi trpimo ozbiljnu štetu zbog neefikasnosti BiH i njenog zarobljenog stanja, te zbog ambicije stranaca da je učine takozvanom funkcionalnom, a to znači unitarnom i centralizovanom sa silnim prenošenjem i otimanjem nadležnosti Republici Srpskoj, kao što su to radili u prošlosti", rekao je Dodik.

Govoreći o izboru novog visokog predstavnika u BiH, Dodik je naveo da je trenutno priča o izboru utihnula, ali i da stranici žele nejake lidere u BiH.

Dodik je istakao da je ponosan na ono što je radom ostavio u Republici Srpskoj, izgrađujući škole i bolnice.

Dodik, koji je i lider SNSD-a, istakao je da su značajna sredstva ulagana u sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj i da nema podjele na istočni i zapadni do Republike.

"Nemamo tu neke probleme, nego neodgovorne pojedince koji pokušavaju da kažu -`Sada sam nešto i do sada ništa nije valjalo i od sada što kažem će biti`. Pozivam sve ljude koji drže do politike koju vodim da se okupe oko ideje da nam se vrate svi naši članovi /SNSD/i da formiramo snažan blok u Republici Srpskoj, jer nas čekaju izazovi na nivou BiH", kaže Dodik.

On je podsjetio da su u Banjaluci do sada realizovani značajni infrastrukturni projekti, ali da se ne smije manipulisati građanima.

Dodik je napomenuo da mu je cilj bio da Banjaluka bude glavni grad Srpske, da bude izgrađena kao snažan administrativni centar i da ima više zaposlenih nego prije posljednjeg rata.

On je naglasio da Banjaluka mora da živi i nastavi sa funkcionisanjem, te da se iz nje ne mogu slati loše poruke.

"Gradonačelnik Banjluke /Draško Stanivuković/ šalje loše poruke, a to je radio i prije nego što je izabran. Bez obzira na sve, SNSD će dobiti naredne izbore, jer se Republika Srpska uz naše vođstvo ekonomski razvijala i pokazala politički otpor", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, Stanivuković je pokazao pravo lice u vremenu pandemije virusa korona, jer je za epidemiološke mjere rekao da su lakrdija.

"Aktuelni gradonačelnik je doveo mafijaše u svoju kući i slikao se sa njima. To ovaj grad ne primjeti. Boriti se protiv kriminala je u redu, ali ne smije se spekulisati. Kada govorimo o budžetu grada, pitam - ko je on da ga dobije? Budžet usvajaju odbornici i on mora da pregovara. Sve je učinio da do dogovora ne dođe i zabranio je da se grad čisti", kaže Dodik i napominje da će gradski budžet biti usvojen na prvoj sjednici Skupštine grada.

On je rekao da podržava odbornike u Banjaluci koji smatraju da prosvjetnim i zdravstvenim radnicima, porodiljama i privrednim organizacijama treba pomoći.

Dodik je ocijenio da su posljednji protesti u Banjaluci bili politički i pozvao građane da se vrate istinskim politikama koje znače integraciju i jačanje grada, jer, kako je naveo, Stanivuković promoviše samo sebe.

"Treba nam odgovoran gradonačelnik, a ne neko ko samo obećava. Za vrijeme SNSD je u Banjaluci uloženo dvije milijarde KM što znaju stariji stanovnici ovoga grada. Izgradili smo toplovod, Univerziteski klinički centar, Administrativni centar Republike Srpske i realizovali značajne projekte", rekao je Dodik.