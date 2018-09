Dodik: Očekujem ubjedljivu pobjedu

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik izrazio je uvjerenje u pobjedu na predstojećim izborima i to, kako je istakao, "mnogo ubjedljivije nego prije".

Dodik je rekao i da će iskoristiti inerciju geopolitičkih promjena i uraditi sve što može za dobrobit Republike Srpske koju u narednih 20 godina vidi "ujedinjenu sa Srbijom".

"Očekujem ubjedljiviju pobjedu nego ikada ranije. Sedam izbornih procesa mi smo pobjeđivali zaredom, to je 14 godina u kontinuitetu na opštim i lokalnim izborima", rekao je Dodik za beogradski nedjeljnik "Ekspres".

On je naveo da su najbolji rezultat bili 2006. godine i da sada očekuje još veće brojke.

"Imali smo prekid od pet godina, a i prije toga smo bili na vlasti. Republika Srpska postoji 26 godina, a mi smo na vlasti skoro 15", rekao je Dodik, koji je predsjednik Republike Srpske.

Odgovarajući na pitanje zašto su izbori u Republici Srpskoj, skoro svi dosadašnji, predstavljani kao borba između života i smrti, Dodik je rekao da to drugi predstavljaju.

"Kod nas se svaki miting završava pjesmom i igrom i veseljem. Mi to ne doživljavamo na taj način. U suštini leži to što zapadnjaci pokušavaju da odrede ko su lideri i da biraju navodne narodne predstavnike. I onda se desi problem da izaberu nekog Milorada Dodika, mimo volje Zapada", rekao je on.

Prema njegovim riječima, odjednom dolazi 40 britanskih oficira za društvene mreže, "za medijske podmetačine i mnogo čega drugog".

"Naravno, imamo imena svih njih i daćemo to u javnost. To ne spore čak ni oni", rekao je Dodik.

Na konstataciju novinara da ima odlične odnose sa Srbijom i da je bilo važno da se to pretoči i u ekonomsku saradnju, Dodik je odgovorio da je tu riječ o nizu projekata, a ne samo o bratskom grljenju.

"Tu su razni projekti, od izgradnje hidrocentrala na Drini, do vrtića, puteva, mostova. To nije više samo bratsko grljenje, već konkretne stvari kroz koje ćemo integrisati naš narod", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje da li smatra da istraga o stradanju mladića Davida Dragičević teče adekvatnom brzinom, Dodik je odgovorio da nije u to uključen.

"Mi prvo ne znamo da li je riječ o ubistvu, to još nije rečeno. Postoje osnovi sumnje. Nisam u to uključen, ne znam detalje, niti je moje da se u to uključujem", istakao je Dodik.

On je rekao da nije njegovo, kao političara, da se miješa u rad institucija.

"Postoje spekulacije i tendecije da se neke negativne stvari upravo prebace na politički teren, ali to treba ostaviti pravosuđu da radi svoj posao", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, bio bi problem da institucije izvršne ili zakonodavne vlasti sprečavaju pravosuđe da radi svoj posao.

"Pitajte njih da li ih iko sprečava. Ne. Naše je da to obezbijedimo, kao i plate tužilaca, ništa više", rekao je Dodik.

Dodik izjavio je da će, poslije pobjede na predstojećim opštim izborima u BiH vratiti Republici Srpskoj više od 70 nadležnosti na koje ima pravo po Dejtonskom sporazumu.

On je naglasio da se zbog toga i kandidovao za srpskog člana Predsjedništva BiH, da vjeruje da će u tome uspjeti, te napomenuo da su među više od 70 oduzetih nadležnosti vojska i carina.

Dodik je za nedjeljnik "Ekspres" izjavio da su te ingerencije oduzete Republici Srpskoj u vrijeme kada je rukovodstvo Republike Srpske "vodilo popustljivu, nevinu politiku".

On je dodao da su "neki prokuratori BiH, poput /bivšeg visokog predstavnika u BiH/ Pedija Ešdauna, lomili takve važne stvari preko koljena".

"Svi znamo da su ta vremena prošla i svi se nadamo da će svijetom vladati neki novi pravičniji i demokratičniji zakoni u kojima će i Srpska tražiti svoj prostor", rekao je Dodik, koji je predsjednik Republike Srpske.

On je naglasio da će insistirati da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, koji je definisao državnost BiH, pa sami tim i Republike Srpske.

Na pitanje da li je Republika Srpska ozbiljna smetnja mnogima na Zapadu, Dodik je odgovorio da ne zna zašto se to dešava jer je Srpska "slobodna, demokratska zemlja i ne smeta nikome".

Na pitanje da li i dalje ima ljudi iz SDS-a koji sarađuju s politikom u Sarajevu, koju personifikuje Bakir Izetbegović, Dodik je rekao da je bilo i Srba koji su bili ministri u vladi Nezavisne Države Hrvatske ili njihovi generali.

"To su isti ti Srbi. Uvijek smo imali takve, a to su ti", naveo je Dodik.