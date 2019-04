Dodik: Očekujem bolju saradnju dvije crkve

"Važno je da postoji razumijevanje i interes Svete stolice za dešavanja u okviru BiH, ne samo zbog posjeta i slanja određenih poruka, već stvarnog doprinosa kako bi stanje u BiH bilo bolje" - poruka je ovo Milorada Dodika i Željke Cvijanović nakon sastanka sa papom Franjom i državnim sekretarom Vatikana.

Impresivan susret, kaže predsjedavajući, i srpski član, Predsjedništva BiH. Vatikan, poručuje Dodik, ima značajnu ulogu na svjetskom nivou. Razgovarali su o odnosima pravoslavne i katoličke a, kako je i najavljivano, Stepinac je bio nezaobilazna tema.

"Da ukažem na očekivanja bolje saradnje između dvije crkve i naravno i činjenicu da je na prijedlog samog pape došlo do formiranja zajedničke komisije koja se bavi kanonizacijom Stepinca i da je to put na kome će se kretati dalje to pitanje", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH.

Dotakli su se i pitanja terorizma, ali i suživota u BiH. Papa, kaže Dodik, šalje poruku da je potrebno očuvati vjeru i porodicu i da, u tom smislu, ljudi mogu da nađu način da zajedno žive u miru. Delegacija iz Republike Srpske sa papom je provela 45 minuta što, kako su naveli u vatikanskom protokolu, nije uobičajeno. Obično sastanci na ovom nivou sa poglavarom Rimokatoličke crkve traju oko dvadeset minuta. Nakon pape, uslijedio je i sastanak sa državnim sekretarom Svete stolice. Tu je, kaže Dodik, bilo konkretnijih pitanja o odnosima u BiH.

"Državni sekretar se raspitivao za mogućnost da se donese zakon o praznicima na novu BiH kako bi to pitanje bilo na pravi način regulisano. Ja sam mu rekao da pitanje vezano za obolježavanje vjerskih praznika različitih vjerskih zajednica nije problem, ali da je problem vezano za činjenicu da su civilni datumi sporni jer su narodi u BiH, po pravilu, na svim istorijskim događajima do sada bili na različitim stranama, pa ono što je za nekoga proslava za druge je tuga, i obrnuto, tako da tu teško možemo naći dogovor", naglasio je Dodik.

Dileme nema kada je u pitanju jednak tretman svih vjerskih zajednica u BiH. To je, kaže predsjednica Republike Srpske, bila tema o kojoj se dosta razgovaralo.

"Dakle, jednaka prava u pogledu statusa, u pogledu svega onoga što donosi političko predstavljanje. Ja razumijem da je postojala zainteresovanost te vrste s obzirom na to da su predstavnici hrvatskog naroda ti koji najčešće ukazuju na potrebu donošenja izbornog zakona i razumljivo mi je bilo da je to tema i ovdje", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

U Vatikanu se razgovaralo i o putu BiH ka Evropskoj uniji. Iako je Evropa danas puna problema i ima mnogo svojih neriješnih stvari i dilema, postoji uvjerenje da treba da se ostane na tom kursu, poručeno je u Vatikanu. Iz delegacije Republike Srpske stiže ocjena da su ohrabreni načinom na koji se razgovaralo, ali i detaljima koje u Vatikanu znaju kada je BiH u pitanju. Od pape su, kažu, dobili i čestitke za predstojeći Vaskrs.