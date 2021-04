Dodik o skandalu sa "bubicom": Bilo mi je izuzetno neugodno, nema opravdanja za to

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković izazvao je reakciju protokola predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u četvrtak, 22. aprila, kada je na sastanak rukovodstva Republike Srpske i Srbije u Banjaluci ušao sa "bubicom" i pokušao da ga snima, ali mu je oduzeta.

Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SNSD-a rekao je za ATV da mu je bilo izuzetno neugodno na tom sastanku te opisao šta se dešavao daleko od očiju javnosti.

"Niko ne skaće sa stolice, ali se na licu može vidjeti šta ko misli o tome. To je svakako bila neugodna situacija. Prvo niko ništa nije objašnjavao, nezgodno je gostima pitati šta je to? Gradonačelik je smatrao da bubica treba zbog tog nekog svog, ne znam ni ja čega, kako on to nevješto objašnjava, ali to se naprosto ne radi na tom nivou sastanka. To se nigdje ne radi, nema opravdanja za to. U jednom trenutku se pojavio neki momak svukao sa ramena sako gradonačenika, izvadili neke kablove, skida bubice, iz džepova vadi diktafon, to je svakako neugodno. Ja sam se zaista osjećao neugodno. Znajući percepciju ljudi koji su bili na tom sastanaku, znao sam da je taj sastanak propao, kao što i jeste, a mogao je biti uspješan", rekao je Dodik za ATV.

On kaže da mu je bilo žao Stanivukovića u jednom trenutku.

"Sastanak je krenuo tako što je on (gradonačenik Banjaluke Draško Stanivuković) krenuo da traži od Vučića, da on njemu da 1,7 miliona evra da obezbijedi besplatan prevoz i knjige. Vučić kaže: Imaš li nešto drugo da radimo?", on se opet vrati na to. Ja mu kažem, dijete to se tako ne radi, da ga nekako motivišem da nešto drugo kaže. Ja sam intervenisao i rekao - trebalo bi pokušati izgraditi industrijske zone, Stanivuković je upao i kaže ima industrijska zona prema Prijedoru. Vučić ga pita kolika je veličina, on ne zna ni to. Ne možete ući u jedan takav razgovor, a da nemate bazične inforamcije, bilo mi ga je na neki način žao. Ta njegova priča ne daje rezultate nego probleme", rekao je Dodik.

On ističe da ima dobre odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem te da se viđaju i razgovaraju mnogo češće nego što mediji prenose.

"Mnogo češće se vidim sa Vučićem nego što to mediji objave, ne pravimo nikakve tajne zavjere, ali se vidimo i ne mora sve da ide u medije i lako se dogovorimo da se nađemo kada imamo nešto da kažemo jedan drugom. U danu kada je delegacija Srbije bila u Banjaluci, ja sam naveče bio u Beogradu i opet se vidio sa Vučićem", rekao je Dodik za ATV.