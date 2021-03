Dodik: NSRS neće pitati OHR i Veliku Britaniju o svojim odlukama

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je, povodom reagovanja OHR-a i Ambasade Velike Britanije da Narodna skupština Republike Srpske nije mogla donijeti zaključke u vezi sa ocjenom rada visokog predstavnika i da to nije u njenoj nadležnosti, da oni nisu ti koji će se o tome pitati.

- Kako nije smjela da donese te zaključke? To je poput one, uhvatite lopove u krađi i onda oni kažu, a gdje su ljudska prava i slično. Oni su se ovdje bavili lopovlukom 20 godina putem ilegalnog instruisanja visokog predstavnika i sada nama govore da nismo mogli - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da bi oni nastavili sa istom praksom da "podvaljuju visoke predstavnike koji će mimo svojih ovlaštenja nametati zakone".

- To je radila Velika Britanija. To je jednako kao što nas iz Velike Britanije sada usmjeravaju da idemo u Evropsku uniju. Moramo postati malo ozbiljniji. Mi smo imali ozbiljan prigovor na to kako se imenuje visoki predstavnik. U Aneksu 10 piše da na traženje strana potpisnica Aneksa 10 Savjet bezbjednosti potvrđuje imenovanje. To je jedino što je poznato i ništa drugo nije poznato - rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, oni su se između sebe interno dogovarali da to krše i da je to njihov problem.

- Mi se ovdje borimo za zakonitost i ne možemo prihvatiti da bilo ko, pa ni predstavnik Velike Britanije i Evropske unije nama potura priču o vladavini prava, a od početka ovdje krše prava. Ne prihvatam te prigovore. Neka pričaju šta hoće i mi se borimo za sebe i naša prava stečena u Dejtonu gdje piše da visokog predstavnika na traženje strana može da potvrdi Savjet bezbjednosti - rekao je Dodik.

On je istakao da to nije bilo nikada, samo u jednom slučaju kada je Karl Bilt imenovan.

- Na to neće da odgovore, nego pričaju šta smo smjeli, a šta nismo, odnosno govore Narodnoj skupštini. Narodna skupština je najviši zakonodavni i politički organ Republike Srpske i ona će autonomno donositi odluke za koje misli da je ovlaštena. Ne petljam se u donošenje odluka Velike Britanije, a i tamo ima svašta - poručio je Dodik.