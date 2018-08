Predsjednik Srpske: Novim izvještajem o Srebrenici želimo utvrditi istinu

Za dva mjeseca piše se novi, istiniti izvještaj o zločinima u Srebrenici poručuje to predsjednik Srpske Milorad Dodik. I to nakon saopštenja Stejt Departmenta da je odluka parlameta Srpske pogrešan korak u pogrešnom pravcu. Milorad Dodik kaže da Srpska samo želi da se istraži i krivično goni sve one koji su počinili zločine.

"Vlada će ovih dana donijeti odluku o otpočinjanju procedure kako bi došlo do formiranja tih komisija, dakle mi želimo istinu, u interesu srpskog naroda je cjelovita istina, a ne nametnuta koja je 14 godina egzistirala, i bila osnov za presuđivanje na različitim nivoima," rekao je Dodik. I poslanici Narodne skupštine Republike Srpske i danas objašnjavaju da Srpska nema nikavu drugu ambiciju za formiranje Komisija osim da se utvrdi potpuna istina. Iz socijalističke partije ponavljaju da niko u Parlamentu Srpske nije negirao da se desio zločin već samo da ukupnu sliku dešavanja u Srebrenici treba kompletirati, posebno sad, kada se došlo do niza novih činjenica nego kada se radio izvještaj o Srebrenici. “Mi smatram da je ovo pravi put koji može voditi u stvarno pomirenje i put koji može dovesti do pune istine o toku rata u BIH,” kaže Slobodan Protić, šef kluba poslanika SP u Narodnoj skupštini Srpske.



Koliko je važno da se o stradanju Srba progovori kako u Srebrenici tako i u Sarajevu najbolje znaju oni koji su bili na tom području za vrijeme ratnih zbivanja. Među njima i sam načelnik opštine Trnovo Dragomir Gagović koji je posljednji izašao iz Trnova i tada je teško ranjen. Zadnji je preživjeli svjedok koji je prešao preko Rogoja a nakon njega sve je pobijeno. Vrijeme je kaže da jednom sazna istina i gdje je 165 Srba koliko ih je bilo na tom području prije rata, a međunarodne komisije bi upravo to trebalo da utvrde. “Kada je u pitanju srpski narod još uvijek dosta tih žrtava nije pronađeno i to najviše boli narod, jednostavno da se dođe, da se nađu kosti, da se tu ljudi sahrane i da se stavi tačka na to,” rekao je Gagović. Punu istinu trebalo je da utvrdi komisija formirana 2006g.godine koja je trebalo da se bavi stradanjem Srba na području Sarajeva. Umjesto toga već 2007. godine se raspala. Sarajevske zločine nije rasvijetlila, više bavila materijalnom štetom. Za godinu dana postojanja procjene su da je na njen rad potrošeno ogroman novac iako izještaj o stradanju nikada nije ugledao svjetlost dana.