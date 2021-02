Dodik: Niko od "prvaka" opozicije nije bio u Srebrenici u posljednih deset dana

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je za ATV da na ponovljenim izborima u Doboju očekuje ubjedljivu pobjedu SNDS-a i Borisa Jerinića za gradonačelnika.

"Mislim da neće biti nikakvih iznenađenja, da je SNSD i naš kandidat Boris jerinić te izbore dobiti i to će potvrditi da je bila nepotreba ova čitava priča oko poništavanja izbora i održavanja novih, ali mi smo pristali na to. Naši ljudi u Doboju su tražili da vidi o čemu se to radilo, da je CIK koji smo osporavali i u pogledau imenovanja, donijela upravo takvu odluku i ako je već donijela, zašto je to toliko prolongirala. Naša organizacija u DOboju je stabila, okupljena, motivisana i mi ćemo na te izbore izaći i dobiti nesumnjivom razlikom. Preko 50 odsto će dobiti sam naš kandidat i partija takođe i neće tu biti nekih posebnih iznenađenja", rekao je Dodik za ATV i dodaje:

"Pojedini koji učestvuju ovdje na izborima pokušavaju da naprave od toga, ako evetnualno dobiju jednog odbornika da je to neki veliki uspjeh. Zamislite, idete na izbore i uspjeh je da dobijete jednog koji ništa ne znači i da budete dalje opozicija. Valjda je u politici uspjeh ako pobjeđujete, kao i u životu, u fer i korektnim odnosima i uslovima kakvi su i bili ranije ovdje u Doboju. Nama trebaju da se ti izbori završe, kako bi se konstituisla vlast i nastavili brojni projekti u Doboju. Pod vođstvom ovih ljudi Doboj ima jedan novi lik, nezaustavljivo se širi i poprima oblike jednog ozbiljno uređenog grada, a nisu se zanemarila ni seoska, ruralna područja. Sama činjenica da smo izgradili auto-put od Banjaluke do Doboja govori o našim namjerama da integrišemo i što je moguće više približimo Doboj, Banjaluku i Bijeljinu, sa Prijedorom i Trebinjem i to je okonsnica Srpske", kaže Dodik.

Govoreći u Srebrenici Dodik kaže da se to bila sprega između SDS-a, PDP-a i bošnjačkih stranaka.

"Posljedni dani najbolje pokazuju kolika je to bila sprega između Mirka Šarovića, Branislava Borenovića, SDS-a i PDP-a i bošnjačkih stranaka kojima je bio cilj da problematizuju Srebrenicu i na ovaj način. Bez učešća članova SDS-a i PDP-a u CIK-u ne bi se poništili izbori u Srebrenici, a kada su oni tražili da se ponište izbori u Doboju, onda su Bošnjaci rekli, "može ali mora i Srebrenica" i zamislite oni su na to pristali. Danas imate situaciju da Bošnjaci nezadovoljni ili svjesni činjenice da će te izbore izgubiti, ponovo prave slučaj od Srebrenice i na taj način", ističe Dodik i dodaje:

"Ista ona politika koje je dovela do izbora CIK-a na nezakonit način, sada se žali na rad CIK-a u Srebrenici, jer su mislili da će im biti kompletni poslušnici. Ovi su uradili sve što su mogli, ali neke stvari nisu mogli. Epilog je da su SDS i PDP opet od Srebrenice napravili slučaj i polako se amortizuje ta negativan predznak Srebrenice kako su pokazivali Bošnjaci i dio međunarodne zajednice".

Dodik kaže da je uvjeren da će jedan dio Bošnjaka ipak izaći na izbore.

"Na čelo Srebrenice je došao Srbin i pokazao da može da se gradi Srebrenicu. Ono što je urađeno od infrastrukture, najbolje pokazuje koliko je moguće racionalno upotrijebiti ta sredstva. Postoji priča je da preko milijardu maraka ušlo u Srebrenicu kao vid neke pomoći međunarodne zajednice, koje su kontrolisali muslimani i vi ne možete da vidite od toga ništa. Oni koriste Srebrenicu za neka svoja podmićivanja širom BiH i zato su i lokalni Bošnjaci svjesni toga i zato su i podijeljeni. Ja sam potpuno uvjeren da će jedan dio Bošnjaka izaći na izbore jer će to biti prilika da se izgrade novi odnosi", ističe lider SNSD-a za ATV.

"Tačno se vidi o čemu se radi. Ovdje u Doboj su došli svi prvaci PDP-a i SDS-a, foliraju sa nekim posmatračkim ulogama nekih ljudi. I opet sve svaljuju na Doboj, a niko od njih u posljednih 10 dana nije bio u Srebrenici, to ih ne zanima, to su prepustili da se politički tučemo mi iz SNSD-a i ovi Bošnjaci koji to bojkotuju i opet će biti priče. Niko od njih nije bio u Srebrenici. Nije problem što dolaze u Doboj, samo upada u oči da nisu nikako bili u Srebrenici, za njih Srebrenica nije važna. Na Srebrenici se veoma dobro vidi da su i SDS i PDP izdali i u pogledau donošenja odluka u CIK-a, a pogotovo sad ponašanjem oko toga.", kaže Dodik.