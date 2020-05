Dodik: Nezakonit CIK neće provoditi izbore u Srpskoj

Izbore u Republici Srpskoj neće provoditi nezakonita Centralna izborna komisija i niko ne bi trebalo da se zavarava da Srpska ne može sama da provede lokalne izbore, jasan je Milorad Dodik. Prvi čovjek SNSD-a dodaje da je nelegalnim izborom članova CIK-a, koje su delegirali SDS i PDP zloupotrebljena institucija Centralne izborne komisije. Dok iz CIK-a danas stižu poruke da bez novca neće biti ni izbora, Dodik poručuje da nije problem u novcu, već u nezakonitoj Centralnoj izbornoj komisiji.

"Mi nećemo dozvoliti da se u Republici Srpskoj provode izbori pod ovakvom Centralnom izbornom komisijom. HOćete da formiramo svoju izbornu komisiju, da, možda je moguće. Vi ćete kao reći da to nije zakonito, pa šta je sa vama. Kako vi možete nezakonito, u čemu je razlika. 29.50-30.16- DODIK, Postoje sredstva koja semogu upotrijebiti za održavanje lokalnih izbornih, ali e ovdje problem nezakonita Centralna izborna komisija. Nije poštovano nekoliko važnih stvari koje predviđa zakon, prije svega konkurs za članove centralne izborn ekomisije. Nije poštovana situacija da se biraju oni koji nisu politički angažovani", izjavio je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Vanja Bjelica Prutina i Jovan Kalaba koji su direktno vezani za lidere dvije opozicione stranke u Republici Srpskoj, izabrani su bez konkursa, i uz dokazanu političku prošlost, što se kosi za Izbornim Zakonom BiH. Dok i Bjelica Prutina i Kalaba danas diskutuju o novcu, i o konkursnim procedurama za nova zapošljavanja u CIK-u, dok su i sami nezakonito izabrani, iz HDZ BiH poručuju da bi neke stvari u BiH trebalo što prije mijenjati.

"Za mene je nedopustivo da institucija kakbva je CIK može u Parlamentu doživjeti put kakav je doživjelo ovaj put. Bez konkursa koji je zakonom predviđen, a što j enajgore već je upsotavljena i komisija kooja bi se trebala baviti tim poslom. Raspisan konkurs a onbda neko kaže smjenjujem te, dovodim te. Dovoljno je jasno rečeno u zakonu da to ne smiju biti predstavnici političkih stranaka, da je na listama stranaka. I mi o tome ćutimo, i taj posao neko misli da se završava", ističe Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Iako je već je poznato, i ranije najavljeno, da je sredstva moguće obezbijediti, iz CIK-a ne odustaju od stava da je novac potreban odmah, i bez izuzetka.

"Bez obezbjeđenja finansijskih sredstava nema provođenja izbora. I to je jasno, i to treba reći veoma jasno i to je osnovna poruka koji mi danas možemo poslati", kaže Vanja Bjelica Prutina, predsjednik CIK-a.

"Ukoliko idalje aktivnosti, odnosno raspoloženje insitutcija u smislu doznake sredstava bude na ovom nivou, postoji i mogućnost da bude još neka treća odluka a o tom scenariju ne želim ovdje govoriti", ističe Ahmet Šantić, član CIK-a.

U CIK-u su sve oči uprte u sutrašnju sjednicu Savjeta ministara BiH, na kojem će, nadaju se, biti riječi i o novcu za lokalne izbore. Ono što je izvjesno, izbori bi mogli da budu odgođeni.

"Moramo ozbiljno razmišljati o tome koji je to datum koji je saglasan sa članom 14.2 odnosno poglavlja 14 izbornog zakona jedini koji nam najviše odgovara svima. Imajući u vidu i vjerske praznike pojedinih konstitutivnih naroda", dodaje Vlado Rogić, član CIK-a.

Dok bi polovina BiH da smijeni nezakonite članove CIK-a, tamo razmišljaju i da postanu finansijski nezavinso tijelo. Da odbrani neodbranjivo, pokušao je i PDP-ov Igor Crnadak. Bivši ministar Savjeta ministara BiH smatra da se koristi prilika da se o CIK-u, i to u doba pandemije priča na sva zvona. Možda je zaboravio, da su baš bivša savjetnica SDS-ovog Mirka Šarovića Bjelica Prutina i Kalaba čije se ime viđalo na izbornim listama PDP-a, kao novi članovi CIK-a, izabrani u sijenci pandemije.