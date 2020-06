Dodik: Neophodno odgovorno ponašanje, za sada neće biti represivnijih mjera

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da ljudi moraju biti svjesni da se samo odgovornim ponašanjem može odbraniti od virusa korona, jer Srpska u ovom trenutku nema namjeru da uvodi represivnije mjere, ali da će biti prinuđena na to ukoliko se epidemiološka situacija pogorša.

Dodik je naglasio da su u Srpskoj i dalje na snazi mjere fizičke distance i nošenje zaštitne maske u zatvorenom prostoru, iako ih se mnogi ne pridržavaju, dok ih pojedine zemlje ponovo uvode kao obavezne.

On je istakao da pojedine zemlje uvode ponovo mjeru samoizolacije, kao što je Hrvatska, a što nije dobra vijest za državljane BiH, te da će se vidjeti da li će BiH eventualno uvoditi recipročne mjere.

Dodik je naglasio da je u Srpskoj povećan broj zaraženih, da je riječ o pretežno mlađoj populaciji, kao i da simptomi virusa sada nisu jaki jer skoro da nema potrebe za zadržavanjem u bolnicama.

"Ali, ima potrebe da se distanciraju od ljudi što većina očigledno ne čini i to čini jednu progresiju koja dovodi do ovog", rekao je Dodik za RTRS.

On je ponovio da je važno da zdravstveni sistem Srpske nije opterećen i da su u ovom trenutku jedan ili dva pacijenta na respiratorima.

Dodik je naglasio da nadležne institucije čine sve da saniraju štetu od epidemije, prije svega ekonomsku.

"U ovom trenutku, ukoliko se nastavi ovakav nivo ekonomskog oporavka i štete koju smo imali u dva udarna mjeseca epidemije, Srpska će u budžetu imati manjak od 240 miliona KM. Kada tome dodate da smo privredi uplatili ili ćemo uplatiti po raznim mjerama oko 150 miliona, da je 120 miliona neplanirano otišlo u pogledu jačanja zdravstvenog sektora, to govori da vas je značajno ova epidemija, na neki način, povukla za sobom", ocijenio je Dodik.

On je ponovio da Srpska neće imati problem kada je riječ o budžetskom sistemu i likvidnosti, ukoliko ne bude pogoršavanja uslova privređivanja.

"Može se očekivati da umjesto planiranih ili dostignutih tri odsto rasta BDP-a iz prošle godine i planiranih tri i po odsto u ovoj godini, da ćemo ipak biti na minus dva i to je nešto što predviđamo, za razliku od mnogih zemalja u okruženju koje računaju čak i minus deset", istakao je Dodik.

On je napomenuo da je posredstvom aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom obezbijeđen dio novca, te da je važno da je Srpska uspjela da isplati doprinose za ljude koji su radili u ugroženim oblastima, čime se doprinijelo da fondovi ostanu puni.

Dodik je dodao da je razgovarao i u Rusiji sa važnim ljudima o ranije započetom poslu u vezi sa finansijskom podrškom.

"Dobio sam uvjeravanje da ćemo na tome da radimo. S druge strane, pokušavamo i na nekim drugim mjestima da obezbijedimo kvalitetan novac koji će pokriti naše probleme. Ukoliko ne bude dramatično teškog drugog talasa epidemije i zadržimo se na ovom nivou ekonomije, možemo da izvučemo ovu godinu i uđemo u sljedeću stabilni. Nemamo namjeru da smanjujemo plate u javnom sektoru niti da smanjimo socijalna davanja i penzije", naglasio je Dodik.

On je napomenuo da je Srpska već u prvim danima epidemije donijela važne mjere koje su značajno uticale da se epidemija zaustavi, prije svega u Banjaluci gdje je bilo najviše zaraženih.

Dodik je napomenuo da opozicija pokušava da oskrnavi priču o nabavci neophodne opreme, te podsjetio da je EU zatvorila sve kanale nabavke opreme, kao što su maske ili respiratori, zbog čega se većina zemalja okrenula ka Kini.

On je naveo da je Kina dobila mnogo zahtjeva koje ni dugoročno nije mogla ispuniti, ali da se Srpska zahvaljujući svojim prijateljskim vezama uspjela izboriti da dobije medicinsku opremu.

"Nemamo problem sa respiratorima niti sa drugim zaštitnim sredstvima. Naravno maske se moraju zanavljati, ali nismo u panici da ih nemamo. I to smo pitanje uspješno riješili, to je tražilo mnogo napora i rizika, ali morali smo da rizikujemo da bi pokušali da uspijemo. Na kraju, uspjeli smo da sve to dobijemo, a oni koji su sjedili kod kuće počeli su da pričaju ovako ili onako", rekao je Dodik.

On je istakao da niko ne može reći da je epidemija završena, te da je i u Rusiji imao priliku da čuje razne teorije o virusu korona, od toga da je sve ovo smišljeno da bi svijet mogao biti kontrolisan, do toga da će vakcina biti određena vrsta zavisnosti koja će se morati uzimati svake godine, ali i platiti...

"U svakom slučaju, mi smo mali, ali smo odlučni da iskoristimo sve mjere da bismo situaciju očuvali stabilnom. Do sada smo to znali da uradimo, znaćemo i ubuduće", zaključio je Dodik.