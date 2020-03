Dodik: Neodgovorni nas sve ugrožavaju

Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik rekao je da neodgovorni građani svojim ponašanjem ugrožavaj javno zdravlje i ugrožavaju borbu protiv virusa korona.

"Vlada Srpske će danas donijeti odluku da se na svim graničnim prelazima postave punktovi", kazao je Dodik.

Istakao je da je ovaj virus nevidljiva opasnost.

"Zato preuzimamo niz mjera, i to traži solidarnost, koja je neophodna. Vlada Republika Srpske je preduzela sve mjere, dok to ne mogu da kažem za Vladu Federacije BiH. Opasnost je onog trenutka kada epidemija postane masovnija, jer Domovi zdravlja ne mogu primiti veliki broj ljudi, i to postaje izazov", naglasio je Dodik.

On je zahvalio građanima Banjaluke i Republike Srpske koji su veoma ozbiljno shvatili situaciju i neophodnost mjera samoizolacije i provođenja uputstava kako bi se virus zaustavio, naglasivši da je Srpska pravovremeno reagovala što je bilo od velikog značaja.

S ciljem zaustavljanja širenja virusa korona Dodik je ocijenio da je vrijeme da se takvi punktovi postave i na entitetsku liniju razgraničenja.

On je kao primjer naveo hapšenje policijskog službenika Granične policije BiH koji je za novčanu naknadu dozvolio ulazak tri lica u BiH bez rješenja o izolaciji.

"Policijski službenici uzimaju novac za ulazak, a to je toliko opasno da Republika Srska mora da reguliše pitanje svoje samoodbrane. Ne možemo da dozvolimo da se stavimo u ruke neodgovornih pojedinaca", rekao je Dodik za RTRS.

On je naglasio da Republika Srpska ima pravo na zaštitu i samozaštitu i da se ne smije propustiti nijedna mjera da spriječi širenje virusa.

"Ali, primjetili smo da neki ljudi koji su došli iz inostranstva šetaju se okolo, dok naši građani poštuju mjere. Republika Srpska mora već danas da riješi pitanje svoje samoodbrane. Nismo poraženi, ali jesmo zabrinuti. Želimo da spriječimo ulazak ljudi koji su nosioci virusa, i da ih stavimo u karantine. U Predsjedništvu BiH su nesigurni, hoće ili neće. Želim da pohvalim banjalučku loklanu upravu koja dobro radi, ali prije svega stanovništvo koj je disciplinovano, i to je najbolji dokaz koliko smo odogovorni", izjavio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

On je naveo da se već neko vrijeme u Predsjedništvu traži da se to uspostavi, ali se oni u FBiH i na nivou BiH kolebaju. "Nema operativne odluke, jer se nešto filozofira o tome", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, opasnost od virusa korona je nevidljiva i zato Republika Srpska podržava niz mjera koji onemogućava da se epidemija širi.