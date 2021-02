Dodik: Nemoguća nova skupštinska većina

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da navodi predsjednika SDS-a Mirka Šarovića o postojanju mogućnosti stvaranja nove skupštinske većine i da SDS razgovara sa nekim partijama iz vladajuće koalicije predstavljaju floskule i "bacanje lažnih balončića", jer prosta matematika govori da do toga ne može doći.



- Šarović laže o tome. Neka napravi računicu da vidimo kako. Nema. Možda bi Šaroviću odgovor bio - pripazi ove svoje da svi ne izađu iz stranke, jer koliko smo čuli jedan poslanik je već izašao iz SDS-a, a drugi priziva da ga izbace - rekao je Dodik u Banjaluci.

On je naveo da niko neće otići iz SNSD-a, a da ni Socijalistička partija to neće prihvatiti, kao ni Demos, niti Ujedinjena Srpska, niti ima ikakvih informacija da neko izlazi iz skupštinske većine.

On je dodao da ne zna na bazi čega su računice o novoj skupštinskoj većini, te da ih on ohrabruje da to rade, ali da nije siguran da će imati uspjeha.

- Kada sam dolazio ovdje /na sastanak sa Petrom Đokićem/ dobio sam informaciju od sigurnog izvora da tri poslanika, dva iz SDS-a i jedan koji će biti isključen iz te stranke, sada žele da naprave novi poslanički klub u Narodnoj skupštini - rekao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je DNS izašao iz skupštinske većine svojom voljom, kao i da su sa tom strankom vođeni razgovori u vezi sa lokalnim izborima, a sve je završeno kada je predsjednik te partije /Nenad Nešić/ pozvao da se podrže opozicioni kandidati.

On je naglasio da odlaskom DNS-a nije smanjena snaga vladajuće koalicije već da je ona i dalje čvrsta, dok je SDS izgubio 100.000 glasova u posljednje dvije-tri godine.

- I na kraju ko im ostaje - niko. Imate i situaciju da su na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske dva poslanika PDP-a glasala suprotno svom klubu. Mi glasamo suprotno samo kada se to dogovorimo da bi nešto uradili, jer je to politički ispravno - naveo je Dodik.

Dodik je rekao i da su na Predsjedništvu PDP-a htjeli da izbace ta dva poslanika koja su glasala suprotno, ali su ostali na tome da oni samo izjave da je bila greška, što, kako je naveo, oni nisu izjavili.