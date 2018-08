Dodik: Nećemo dozvoliti da dođe do poništavaja izbora

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da prestojeći opšti izbori moraju da se održe u fer i korektnim uslovima, poručivši da neće dozvoliti izazivanje vanredne situacije zbog koje bi izbori bili poništeni.

Neka pobijedi onaj koga narod izabere, ali očigledno je da se zna da mi pobjeđujemo i onda se planiraju vanredne situacije u Banjaluci da bi se poništili izbori", rekao je Dodik.

Predsjednik Dodik je za Radio-televiziju Republike Srpske rekao da se u tom smislu zloupotrebljava tragično stradanje Davida Dragičevića, za šta se pokušava vezati i njegova porodica.

"U Banjaluci imate ovu izmišljenu stvar i ljudi koji je organizuju prevršili su svaku mjeru. Cilj im je da od Banjaluke naprave `slučaj`, da bi se poništili izbori i tako poručilo i investitorima i turistima da ovdje ne dolaze. Zato Banjaluka mora da ustane i odbrani sebe od ovakvih koji to rade", poručio je Dodik.

On je istakao da se ne preza ni od laži da sa stradanjem Davida Dragičevića imaju veze on i njegova porodica, da bi se time postigao "dnevni efekat" uoči izbora.

"To će vjerovatno izmisliti dan, dva prije izbora. Što sada ne kažu ko je u tome, stalno govore da znaju", kaže Dodik.

On je naglasio da upravo zato neće dozvoliti nikakva okupljanja za vrijeme izborne kampanje, ni dan uoči izbora.

"Mogu svaki dan da se okupljaju, ali tada ne mogu, jer time ruše nas i naše demokratsko pravo da izađemo na izbore. Mogu odmah 8. oktobra da dođu na miting, ali sigurno neće 6. oktobra, niti u izbornoj kampanji. Ne zato što se ja branim, nego se ovdje brani Banjaluka. Ja na to kao predsjednik upozoravam na vrijeme da se zna šta oni hoće da urade", rekao je Dodik.

On je napomenuo da grupa ljudi koja se okuplja na Trgu Krajine nikada nije tražila dozvolu za to i da policija nije upotrijebila silu i spriječila ih, iako su uzurpirali javni prostor.

Dodik je ponovio da je Davor Dragičević lagao da mu je ugašena krsna slava i svijeća, iako ima još jednog sina, te da je lagao i u parlamentu Srpske, ali i javnost.

"I sad slušate po Banjaluci priče da nije pristojno kada ja to kažem. Pristojno je lagati u parlamentu, a nije pristojno kada mu kažeš da ne može da laže", rekao je Dodik.

On je istakao da je jasno da su ta okupljanja udar na institucije, na kojima se prozivaju oni koji se bore za Srpsku.

"Odjednom ne valja /ministar unutrašnjih poslova Dragan/ Lukač, koji je sedam puta ranjen. Naravno da ne valja muslimanima junak odbrambeno-otadžbinskog rata, ne valja Milorad Dodik kao predsjednik, jer previše voli i brani Republiku Srpsku. Kada bih samo malo htio da je predam, bio bih odličan", rekao je Dodik.

On je poručio građanima da se zapitaju šta su imali od vlasti koju predstavljaju Dragan Mektić, SDS i Vukota Govedarica.

"Ako Banjaluka ima mentalitet da prihvati Govedaricu da bude predsjednik Republike, eto joj sva sreća. Banjaluka se mora okupiti oko toga da takvi kao Mektić i Govedarica ne dobiju snagu na izborima i da kaže ovoj grupaciji koja se ovdje okuplja - ne", naglasio je Dodik, koji je kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske na predstojećim opštim izborima.

On je poručio da će, kada bude u Predsjedništvu BiH, vratiti snagu Republici Srpskoj i da niko ništa neće moći nametnuti.

"Ja ovaj narod nisam prevario i uvijek sam radio u njegovom interesu. I zato sam ovdje 14 godina i to u nemogućim uslovima. Okolnosti u kojima radim su gotovo nepodnošljive. Kada dođem u tešku situaciju, služim ovom narodu i Republici i uvijek se sklonim u to utočište koje sam sebi izgradio - da narod to najbolje vidi", rekao je Dodik.

Dodik je zaključio da ljudi ovdje nikoga neće osloboditi krivice za izdaju, istakavši da je izdaja masovna i locirana oko SDS-a i PDP-a.