Dodik: Ne prave slučajno krize tamo gdje su Srbi

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da međunarodna zajednica ne pravi slučajno krize na teritorijama gdje žive Srbi, ističući da je zajednički cilj svih tih akcija da se razdvoji srpski narod.

"Samo naivni mogu da pomisle da su slučajno u isto vrijeme otvorene krize u BiH, Crnoj Gori i na KiM. Međunarodna zajednica je svjesna da nije završila posao i pokušava da postavi određene startne pozicije za rješavanje", kazao je Dodik za današnje Večernje novosti.

Cilj međunarodne zajednice je, kako kaže Dodik, da degradira i minimalizuje srpski narod, najbrojniji i najznačajniji narod u zemljama bivše Јugoslavije.

"Apsolutno sam svjestan da pokušavaju da stvore utisak da su Srbi remetilački faktor na Balkanu, što naravno nisu", istakao je Dodik.

On navodi i da je strategija stranaca da je "dobar samo onaj Srbin koji je podanik".

BiH će se sama urušiti

"Ako kažete da znate da čitate Dejtonski sporazum i Ustav, i da ne pristajete na tumačenja, odmah ste loši. Ako još ne prihvatite reforme koje zadiru u interese srpskog naroda, dobijete etiketu ultradesničara i nacionaliste. Јa pristajem samo na etiketu pripadnika srpskog naroda... Kakav je Dodik strancima, to me uopšte ne interesuje, zanima me samo kakav će biti srpskom narodu", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH ocjenjuje i da će se BiH sama urušiti i da niko ne treba da je ruši.

"Јednom će se i stranci umoriti u svemu ovome. Čim se izmaknu - nema Bosne. Samo će funkcionisati ono što već funkcioniše, a to je Republikea Srpska", kazao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH dodaje da je KiM najjači izraz pokušaja stranaca da omalovaže nacionalni interes države Srbije.

"Velika je odgovornost za narod, koji ne smijemo da uvučemo u sukobe i izolaciju, a posebno ne u rat. Političke borbe su dozvoljene. Zato politika koju vodimo danas mora da bude oprezna i odgovorna", rekao je Dodik.

Srpski narod će se u ovom vijeku ujediniti

Kada je riječ o situaciji u Crnoj Gori, kaže da nema Srbina u Banjaluci i Srpskoj kojeg ne boli nepravda učinjena nad srpskim narodom u toj zemlji.

On navodi i da je zbog toga smatrao da sada nije vrijeme za posjetu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića Sarajevu.

"Smatrao sam da nije vrijeme za tu posjetu i da je to jedan vid provokacije. Јer imamo napad na SPC u Crnoj Gori, gdje se na bezočan način, kroz neki zakon koji ne postoji nigde u svijetu, pokušava minimalizovanje naše crkve i naroda", rekao je Milorad Dodik.

Naglasio je da je ponosan što pripada srpskom narodu.

"On će se u ovom vijeku ujediniti, bio ja živ ili ne. Živim za tu ideju, bez obzira na namjeru međunarodnog faktora da spriječi ujedinjenje srpskog naroda na Balkanu", rekao je Dodik.

Srbi, ističe, moraju da promjene svoj stav da stranci ovde nešto odlučuju.

"Ne, mi odlučujemo", poručio je Dodik u intervjuu za Večernje novosti.