Ne bih volio da Crna Gora postane faktor nestabilnosti

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je u emisiji Telering da očekuje stabilizaciju situacije u Crnoj Gori ukoliko lideri tri partije, koji imaju potreban broj poslaničkih mjesta da bi formirali Vladu, ubrzo završe taj proces.

Komentarišući situaciju u Crnoj Gori, Dodik je rekao da je od početka nezavisnosti crnogorska vlast išla u to da devalvira srpski položaj i srpski narod, a da je kao dokaz multietičnosti pokušala da prigrabi podršku Ablanaca, Bošnjaka, Hrvata.

- Sve je to legitimno, ali to su marginalne političke grupe, više u funkciji nacionalne manjine nego što su mogli da imaju status konstitutivnosti, a Srba je prema posljednjem popisu bilo 28 odsto, a srpskim jezikom je govorilo, kažu, 60 odsto ljudi - kaže on.

Srpski član Predsjedništva BiH ističe da se u Crnoj Gori činilo sve da se ojača priča o crnogorskoj naciji, da je očigledno da je njihov politički odraz bio antisrpski i da je najbolji dokaz za to zakon koji su donijeli o slobodi vjeroispovijesti.

Navodi da Srbi nisu mogli da budu zaposleni, šikanirani su, te da je izmišljena i priča o navodnom državnom udaru da bi se napravili izbori.

- Onda su i taj resurs potrošili, pa su došli do tog famoznog zakona o tome da otimaju imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, praveći neku novu crnogorsku crkvu - navodi Dodik.

Dodik kaže da ne bi volio da Crna Gora postane novi faktor nestabilnosti na Balkanu.

- Naravno da ne bih volio da Crna Gora, zato što je vještački pravljena u smislu nametanja crnogorskog identiteta svim drugim identitetima, postane faktor nestabilnosti. Nadam se da će nova opoziciona struktura napraviti dobar okvir za stabilnost - navodi srpski član Predsjedništva BiH.

On je podsjetio da je u Narodnoj skupštini Republike Srpske tražio da se podrži njegova odluka kao srpskog člana Predsjedništva BiH da Milo Đukanović ne dođe u BiH jer je putem zakona skrnavio interese SPC i srpskog naroda.

Dodaje da je time jasno rečeno šta misli o tome. Dodik ocjenjuje da bi Đukanoviću bilo najbolje da se za dvije godine po isteku mandata povuče iz politike, a Crnu Goru da ostavi demokratskim procesima koji će je dovesti do novih struktura vlasti i ojačati je.