Dodik: Nastavljamo da gradimo Banjaluku

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, poručio je da će nastaviti da grade Banjaluku i učiniti sve da grad bude dinamičniji i mjesto gdje će dolaziti veliki broj ljudi.

"Najbolji razvojni period Banjaluke je u vrijeme vladavine SNSD-a. Banjaluka je mjesto gdje sam uložio sve. Učinićemo da Banjaluka bude dinamičnija, mjesto gdje će dolaziti veliki broj ljudi", rekao je Dodik.

Nisam rekao da će se Banjaluka smrzavati

"Nisam rekao da će se Banjaluka smrzavati, ima problema sa funkcionisanjem grijanja, da smo mi participirali stalno Vladi, ali Vlada mora da brine i o drugim opštinama i baš me interesuje kako će novi gradonačelnik to da riješi. Izvukli su da sam rekao da će se smrzavati, ja to nisam rekao", kaže Dodik i objašnjava pitanja o podršci Drašku Stanivukoviću.

"Kako da podržim nekoga ko je druge političke orjentacije, koji je sve vrijeme lagao, napadao. Istina, prošao je na tome. Priznajem da mi je to teško palo, sada vidim da je neophodno da nastavimo da radimo u svim opštinama, pa i u Banjaluci ono što smo počeli da radimo. Potpuno sam siguran da ćemo rehabilitovati podršku u Banjaluci i zadržati trenutnu", poručio je Dodik i naglasio da ipak SNSD ima većinu u skupštini grada.

"Sve važne odluke u gradu potvrđuje skupština. Gradonačelnik predlaže, skupština prihvata. Mi imamo većinu u skupštini".

Besplatni prevoz i udžbenici obećanja opozicije

"Besplatan prevoz, besplatni udžbenici, besplatno ovo-ono, imate luksuz da o tome pričate kada ste opozicija. Ali kada sjednete i vidite da sve to što je besplatno treba 50 miliona KM da platite. Imate budžet od 120 miliona, onda vidite u kom ste problemu. Nema nigdje džaba prevoza, ekstremno bogate države nemaju besplatne udžbenike. Ali evo, tu se pokušavaju pridobiti poeni. To lijepo zvuči, ali vidjećemo da li će to biti prijedlog. Ili ćemo taj autobus što prevozi besplatno putnike čekati 50 godina", kaže Dodik.