Dodik: Na DNS-u je da odluči da li će napustiti koaliciju

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je na DNS-u da odluči da li će napustiti koaliciju, ali da vjeruje da u toj stranci ima razložnih i racionalnih ljudi i da se to neće desiti.

- Poštovaću svaku odluku, ali vjerujem da se to ipak neće desiti. Mi nemamo potrebe da tolerišemo ništa. Ako neko hoće da bude vani, biće vani i mi ćemo veoma efikasno pomoći da oni budu vani, ako hoće. Ako neće, ja ih pozivam da tu ostanu. Racionalna poltiika kaže da treba ostati okupljen, treba ostati stabilan i razgovaraćemo o svim temema - rekao je Dodik novinarima u Prijedoru.

On je podsjetio da je Nenad Nešić iz zdravstvenih razloga podnio ostavku na mjesto diretora Puteva Republike Srpske i da to preduzeće treba da vodi neko ko je već unutra.

- Mi ćemo u neko dogledno vrijeme raspisati konkurs za direktora i razgovarati o tome sa DNS-om, ukoliko ne naprave jednu takvu glupost, kao što čujem i ja - poručio je Dodik.

On je dodao da ne vidi nijedan problem, te da ni sinoć kada je razgovarao sa Nešićem nije prepoznao probleme.

- Јeste da je on predsjednik, jeste da to pripada DNS-u, ali svakako jedno direktorsko mjesto ne može da bude razlog da se čitava jedna politika redefiniše ili da se okrene na neku drugu stranu. Ako se desi, svako ko podnese ostavku iz DNS-a, to ćemo prihvatiti - istakao je Dodik.

On je najavio da će se svakom opštinskom odboru koji otkaže koalicioni ugovor sa SNSD-om sa stanovišta ranijih odluka, desiti nešto poput Prijedora.

- Kada je u Prijedoru DNS krenuo u aktivnosti sa SDS-om, otišla je ministar iz Prijedora i neki važni ljudi. Kada su to prekinuli, onda smo ponovo počeli da sarađujemo - podsjetio je Dodik.