Dodik: Most će nas povezati sa EU

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas u Gradišci da je od izuzetnog značaja što će biti izgrađen most na Savi, jer će povezati Srpsku i BiH sa EU koja pruža šansu za razvoj privrede i svih segmenata društva.





"Poručiću i onima koji se spremaju da idu iz naše zemlje da ovdje gradimo perspektivu koja je za sve ljude. Republika Srpska i BiH su snažno opredjeljeni za članstvo u EU. Nismo opredjeljeni za članstvo u NATO, ali jesmo za EU i to je definitivno jasno", rekao je Dodik u obraćanju na polaganju kamena temljeca za izgradnju mosta na Savi.

On je istakao da je prioritet izgradnja Koridora "Pet ce", ali i ostalih auto-puteva, među kojima su i oni od Banjaluke do Kupresa i od Banjaluke do Bijeljine kako bi bila povezana dva najveća grada u Srpskoj.

"Želimo i auto-put od Banjaluke prema Prijedoru, Novom Gradu i dalje u pravcu Kozarske Dubuce. Ovo su ozbiljni projekti i ulaganja, ali nećemo odustati, jer znamo šta moderna infrastruktura znači. Sredstva koja smo dobili za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške već vraćamo. Dobićemo moderan most, a izvođači su nam rekli da će biti sagrađen prije predviđenog roka", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da su o značaju gradnje mostova ispisani mnogi književni radovi.

"Čekati most 10 godina, kao što ga mi ovdje čekamo, bilo bi interesanto i za one koji pišu o značaju mostova jer bi mogli da pažnju posvete onome što znači želja i htjenje. Još dok su u Hrvatskoj na vlasti bili Ivo Sanader, Ivo Josipović i Zoran Milanoviće razgovarali smo o izgradnji ovog mosta. Sada mi je jasno da sam dovoljno dugo ostao poslije njih da bih dočekao ovaj dan", rekao je Dodik.

On je napomenuo da će BiH sa novom Evropskom komisijom nastaviti da razgovara o članstvu u EU.

"Dosadašnja Evropska komisija je činila ozbiljne napore i imala razumijevanje za nas u BiH da se očuvamo na evropskom putu. Žao mi je što nismo uspjeli da formiramo vlast na nivou BiH i da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da BiH dobije kandidatski status za članstvo u EU. Nismo uspjeli i to je do nas, jer je Evropa to htjela, a mi nismo znali. Moramo se okupiti oko projekata koji nas ujedinjuju i razvijaju, a Srpska i BiH imaju evropsku perspektivu i treba tamo da se uputimo", istakao je Dodik.

On je zahvalio na razumijevanju predstavnicima EU i Vladi Hrvatske koju predvodi Andrej Plenković, svim institucijam Republike Srpske i BiH koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta.