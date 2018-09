Dodik: Migrantsku krizu riješiti deportacijom

Migrantsku krizu treba riješiti deportacijom migranata, poručio je Predsjednik Srpske, Milorad Dodik, u emisiji Predsjednik govori. Za to će se i zalagati, ako bude izabran za srpskog člana predsjedništva BiH na izborima u oktobru. Kriza je, kaže Dodik očigledna, a vlasti BiH s njom ne mogu da izađu na kraj.

"Kao član Predsjedništva tražiću odmah bukvalno, gruba riječ je izbacivanje, ali deportaciju, kako se to kaže u političkom smislu, tih ljudi, u ove zemlje odakle su došli. Na kraju, evo i Njmeačka više ne prihvata izbjeglice, pa ih vraća u zemlje odakle su došli, zašto bi se mi drukčije ponašali," rekao je Dodik.

I Lider NDP-a, Dragan Čavić smatra da treba prepisati praksu zapadnih zemelja. Čavić poručuje da je migrantska kriza pred vratima, i da je bilo pitanje vremena kada će zahvatiti BiH, koja, kako kaže, nema kapaciteta da prihvati migrante, pa čak ni ako su samo u prolazu.

"Rješenje je potpuna blokada granica za ulazak, to je rješenje koje je uradila Mađarska, koje je uradila Austrija, Slovenija, to su uradile Grča i Makedonija, to su rješenja koja jednostavno podrazumijevaju da se svi bezbjednosni kapaciteti, svako na svojoj teritoriji, upotrijebe, da se riješi nelegalan prelazak," kaže Čavić.

Upravo u tome su, kaže Predsjednik Srpske, zakazale institucije BiH. Napravile su propust, pustile migrante preko granice, pa problem prebacile u ruke entitetima.

"Šarović kaže: To nije naš problem, naš je problem granica, a problem ovih migranata, entiteti treba da rješavaju. Pa čekaj, ako je problem granica, što si pustio da prođu, ko je odgovoran, što ne podneseš ostavku ako misliš da je to urađeno mimo zakona, zašto si nam napravio taj problem," kaže Dodik.

U Srbiji je ove godine u osnovnu školu, u 33 opštine, upisano 343 djece migranata. U BiH nije ni jedno, poručuju u Službi sa poslove sa strancima. Razlika je, kažu, u tome, što se Srbija sa krizom suočila još 2015. godine, a veliki dio migrantskih porodica je od tada, pa do danas, integrisan u društveni život u Srbiji.



"Mi nemamo smještajnih kapaciteta apsolutno, ova država se nije odredila da te porodice ostanu u BiH, to se država mora odrediti, a država se nije odredila. Država se odredila da je ovo tranzitna i da što brži proces moramo imati da što prije prođu kroz BiH ka zemljama EU, rekao je Slobodan Ujić, direktor Službe za poslove sa strancima BiH.

Ipak u BiH ima oko 11 hiljada samo registrovanih, i ko zna koliko neregistrovanih migranata, a više od devet i po hiljada je iskazalo namjeru za azil. Uprkos tome, ministar bezbjednosti, Dragan Mektić uporno tvrdi da krize nema. S Mektićevim tvrdnjama se ne slaže njegov zamjenik, Mijo Krešić, koji je prije nekoliko dana izjavio da migranstska kriza, ne samo da postoji, već nije ni blizu kraja.