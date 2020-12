Dodik: Mi nismo bosanski Srbi, mi smo Srbi, mi smo Republika Srpska

Mi nismo bosanski Srbi i prestanite nas tako zvati, poručio je na konferenciji za novinare srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik kaže da Republika Srpska i Srbi nisu agresori u BiH pa da ga posebno vrijeđa kada ga nazovu bosanskim Srbinom.

- Nisam bosanski Srbin, neću nikada biti bosanski Srbin. Vrijeđa me kad mi to kažete. To je možda floskula. Mi smo Srbi, mi smo Republika Srpska - poručio je Dodik.

- Dok god nas zovete bosanskim Srbima, za mene su Bošnjaci samo muslimani. Neka se ljuti ko hoće. Hoću da me zovete Srbinom jer sam Srbin. Onda sam i ja spreman da vas zovem Bošnjacima, jer vi to tako hoćete. Ako za vas važi da imate pravo da odaberete narod kojem pripadate, naziv tog naroda, i to treba da poštuju, onda to postoji i za mene - rekao je Dodik.

Dodik podsjeća da ne postoji nikakav plan za separaciju.

- Kad citiramo, recimo, mnoge izvještaje koji govore o BiH na pragu propasti, onda nam se prikaže separatizam. Reći ću još jednom: mi u Srpskoj nemamo nikakav plan za separaciju. Postoji plan, želja i volja više nego plan da se branimo od nasrtaja da nas nestane na ovom prostoru. A BiH očito putem kojim je krenula, neće dobro završiti i neće opstati - poručuje je Dodik.