Dodik: Lukač je junak srpskog naroda

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač ima podršku zvaničnika Srpske jer je junak koji je predvodio odbranu srpskog naroda u kojoj je ranjen šest, sedam puta i nije kriminalac.

"Kada Igor Crnadak ministar inostranih poslova BiH i član PDP-a bude odlučivao ko može biti ministar, onda će vjerovatno smijeniti Lukača, ali pošto mi odlučujemo, jasno je da ima podršku", rekao je Dodik u Banjaluci, komentarišući tvrdnje Crnatka da Lukač laže i krade, te da kao takav ne može da vodi MUP.

On je istakao da Crnadak treba da objasni ogromne troškove i revizorske izvještaje u Ministarstvu inostranih poslova BiH.

"Nije uspio da vodi butik, a kamoli da radi ozbiljan posao. Pogledajte šta Crnadak radi službenim autom u kome vozi razne momke, a spreman je nama i Lukaču da pripisuje bilo šta", dodao je Dodik.

On je podsjetio da Lukač, zbog ratnih povreda, svake dvije godine bude hospitalizovan na VMA da bi organizam rehabilitovao, što mora biti poštovano.

"Crnadak će biti jedan od prvih koji će morati da objasni šta je radio u prethodne četiri godine", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, nikada nije prestao zahtjev stranaca i Sarajeva za reformom policije.

Predsjednik Srpske je naveo da su političke partije iz Srpske koje čine vlast na nivou BiH smislile priču o paravojnim formacijama u Srpskoj, vojnoj obuci djece u Rusiji i pjesniku iz te zemlje.

"Oni su to uradili samo nekoliko časova nakon veličanstvene parade za Dan Republike. Siguran sam da to nisu mogli sami da smisle jer su poslušnici. Načinili su ozbiljnu štetu Srpskoj, a o tome je pisala i strana štampa. Oni su ministri i u inostranstvu smatraju da su normalni, iako to nisu", rekao je Dodik i dodao da je to matrica po kojoj se govori o nestabilnosti u Srpskoj.

On je podsjetio na priče o iseljavanju ljudi iz Srpske i upitao ko su ministri na nivou BiH i zašto to ne spriječe.

"Znam kako ćemo to riješiti ovdje. Ponudićemo projekte, okupiti ljude i sa institucijama Republike povećati plate. Šta oni rade, zaduženi su za spoljnu politiku, a Mirko Šarović za ekonomsku i šta nama prebacuju", rekao je Dodik.

On je dodao da bi srpskom članu Predsjedništva BiH i počasnom predsjedniku PDP-a Mladenu Ivaniću zabranio da bude profesor ekonomije, jer tvrdi da odlaze mladi i onda iz inostranstva šalju novac, pa to povećava domaći proizvod.

Dodik je upitao Ivanića kako kao profesor objašnjava situaciju da Srpska ima povećanu industrijsku proizvodnju za 16 odsto, zatim da je pokrivenost uvoza izvozom 75 odsto, a da je za vrijeme vlasti Ivanića bilo 35 odsto.

"Kada govorimo o našoj saradnji sa inostranstvom, premijer Željka Cvijanović i ja ćemo ovdje dočekati gubernatora Sankt Peterburga Georgija Poltavčenka, zatim ćemo dočekati ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova, razgovarati sa prvim ljudima Vlade Austrije, idemo kod predsjednika Rusije Vladimira Putina, doći će nam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kako smo to izolovani, kao što tvrdi Ivanić", rekao je Dodik.

On je apelovao na fer i korektnu izbornu kampanju i dodao da je osnovno pitanje da li će Srpska imati status na nivou BiH predviđen Ustavom i Dejtonom, te da o tome hoće da razgovara sa Ivanićem.

Komentarišući navode da MUP Srpske stoji iza izdavanja pasoša sinu Nasera Keljmendija, Dodik je rekao da MUP ne može spriječiti da svako ko ima formalno pravo dobije lične dokumente jer bi, u suprotnom, bio problem.

"Nemam pojma otkud taj Keljmendi u Zvorniku, ali su mi objasnili da mu je majka odatle i pošto ima sve papire, ne može mu se zabraniti. Nije policija sud koji može zabraniti izdavanje dokumenta", zaključio je Dodik.