Dodik: Kosovo ostaje nepriznata zemlja

Hašim Tači nije pozvan na Samit procesa saradnje jugoistočne Evrope kao predsjednik Kosova, nego kao Priština, oglasio se danas predsjedavajući i Srpski član predsjedništva BiH.

Milorad Dodik kaže da je Kosovo pozvano da na Samit dođe kao nedefinisani subjekt, uz fus notu i da ima informacije da će učestvovati kao takvo. Pismo upućeno Hašimu Tačiju razlikuje se od pisama upućenih ostalim članovima Samita. Dok pored imena Aleksandra Vučića, Kolinde Grabar Kitarović i Redžepa Tajipa Erdogana stoji "predsjednik", u pismu Tačiju navedeno je samo "Priština" ispod njegovog imena.

"Kosovo ostaje nepriznata zemlja. I ako on pristaje da dođe u fus noti kako je to predviđeno u ovom forumu, eto nek dođe. Ja nemam ništa protiv. Nije on pozvanb kao predsjednik Kosova nego je pozvan kao Priština i u tom formatu je što su prihvatile sve zemlje koje nisu pšriznale Kosovo, a to je rumunija, grčka, srbija,bih i on se poziva kao priština", kaže predsjedavajući Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Kosovo pod fus notom, uz saglasnost svih članica ovog procesa, učestvuje u Procesu saradnje jugoistočne Evrope od 2014., i o tome nije odluku donosio Milorad Dodik, poručuju iz njegovog kabineta. Podsjećaju i da je članove samita pozvalo Predsjedništvo, a ne lično Milorad Dodik, ali da je potpisao pisma jer je predsjedavajući.

Mi barem u Republici Srpskoj, ako već ne BiH, priznajemo potjernicu koju je za Tačijem izdala Srbija, bez obzira što je neki ne priznaju. Ali, dok je ovdje, na Jahorini gdje se održava Samit, njemu pripada puni imunitet u skladu sa međunarodnim pravom. I tako ćemo ga ispratiti preko granice, a kad nam opet bude dostupan i kad ne bude zaštićen imunitetom, biće uhapšen i po zakonu sproveden proces ekstradicije Srbiji, poručuju iz kabineta Milorada Dodika.