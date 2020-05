Dodik: Košarac napisao kraj svog političkog puta

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac, prisustvom na sinoćnoj privatnoj zabavi u Sarajevu na kojoj nisu ispoštovane važeće zaštitne mjere i preporuke tokom epidemije virusa korona, napisao kraj svog političkog puta, te da u tom pogledu nema nikakve dileme.

Dodik, koji je i srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da Košarac nije i više ne može biti njegov najbliži saradnik, te da se SNSD ograđuje od njegovog postupka, koji snažno odbacuje i ne prihvata.

"Košarac je završio što se tiče politike naše partije i u tom pogledu ću se ponašati u budućnosti. U vezi s tim preduzećemo one mjere koje su najbolje prije svega za Republiku Srpsku. Naime, imajući u vidu da smjene u Savjetu ministara mogu dovesti do gubljenja pozicija same Srpske, mi ćemo svoje ponašanje prema tome odrediti. U to ne treba niko da sumnja", poručio je Dodik.

Lider SNSD-a naglasio je da ga je Košarac svojim postupkom iznenadio i razočarao.

"Poništio je sve moje pozitivno uvjerenje u vezi sa njegovim sposobnostima. Učiniti nešto ovakvo nije stvar lične odgovornosti već prije svega političke i društvene, imajući u vidu da je izabran na najvažniju fukciju. Dakle, potpuno odbacujem njegovo nedolično, neprihvatljivo i politički neodgovorno ponašanje u kome je zarad svog malog ličnog komoditeta doveo u pitanje politike koje se vode i koje je do sada uspješno vodio", ocijenio je Dodik.

Dodik je konstatovao da ovo vrijeme suočavanja sa epidemijom virusa ne trpi bilo kakve greške, pa ni minimalne.

"Košarčeva odgovornost je veoma značajna imajući u vidu ukupnu konstalaciju odnosa na nivou BiH i činjenicu da vrši tu značajnu političku dužnost. A mi ćemo, svakako, vidjeti kako kroz ovo možemo proći sa što manje štete za Republiku Srpsku", rekao je Dodik.

On je poručio da mu je kao čovjeku apsolutno neprihvatljivo da se Košarac ne pojavi na obilježavanju stradanja Srba u Dobrovoljačkoj ulici, gdje je bio svih prethodnih 10 godina, a da prisustvuje ovako bizarnom i neprihvatljivom događaju kao što je privatna zabava u Sarajevu.