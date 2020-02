Dodik: Komšić bi da u BiH ostavi problem migrantske krize

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je, povodom veta koji je uložio oko angažovanje Fronteksa na granicama BiH, da je cilj da se problem migrantske krize riješi, a ne produbi.

- Druga tačka dnevnog reda posljednje sjednice Predsjedništva BiH bila je angažovanje Fronteksa na granicama BiH. To se dešavalo ubrzano, nije bilo dovedeno do kraja. Komšić je to, iz njegovih razloga stavio ubrazno na dnevni red. Јa sam rekao da treba Fronteksu ponuditi da se rasporedi na granici sa Crnom Gorom, ali on je rekao da treba na granici sa Hrvatskom - rekao je Dodik gostujući u emisiji Aktuelno RTRS-a.

Naglasio je da bi to ostavilo migrantski problem u BiH.

- Јa ne vjerujem da je to problem samo za Republiku Srpsku, ako zatvorite hermetički granicu prema Hrvatskoj za migrante, već i za cijelu BiH - poručio je Dodik.

On je istakao da o migrantskoj krizi treba razgovarati sa evropskim strukturama.