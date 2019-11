Dodik: Koljević doprinio državnosti Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je današnje otkrivanje biste nekadašnjeg potpredsjednika Republike Srpske Nikole Koljevića u Banjaluci način da se Srpska oduži jednom od ljudi koji su doprinijeli ideji Srpske kao posebne države i afirmisanju slobode Srba na ovim prostorima.



"Drago mi je što Srpska i Banjaluka nisu zaboravili njegov doprinos tome. Srpska mora da pamti ljudi koji su je stvarali i da ih se ne odriče jer time dokazuje da je trajna, održiva i da je narod voli", izjavio je Dodik novinarima nakon što je u parku ispred zgrade Narodnog pozorišta otkrivena Koljevićeva bista.

On je rekao da je Koljević, kojeg je poznavao, žrtvovao komoditet svoje porodice da bude u prvim redovima kada se stvarala Srpska za šta je ugradio svoje znanje, pa i život.

Dodik je poručio da se treba odužiti svima koji su u teškim vremenima doprinijeli ideji Srpske kao posebne države i afirmisanju slobode Srba na ovim prostorima.

"Važni srpski intelektualci tog vremena su dobro znali da za Srbe nema slobode bez države. Srpska je danas sinonim za sve što drugi i daleko veći ne bi izdržali. To je znak da nije dovoljno imati vojsku i društveno-ekonomski razvoj da bi nešto opstalo. Dakle, ako nema volje i ljubavi za takvim nečim, onda nema ni te zajednice", poručio je Dodik.

On je rekao da je jedan od onih koji su posijali ljubav za Srpsku i njeno formiranje bio Koljević, zajedno sa plejadom rukovodilaca i onih koji su tada bili u vlasti poput Radovana Karadžića, Biljane Plavšić, Momčila Krajišnika...

"To govori da samo odanost ideji dovodi do njene realizacije. Da su ti ljudi bili kolebljivi pred pritiscima međunarodnog faktora, Srpska sigurno ne bi izgledala ovako. To je pouka za sve nas da kao ljudi, izabrani od ovog naroda, ne smijemo dozvoliti da nas obuzme osjećaj za ličnom ugroženošću i komoditetom, već da se potpuno predamo borbi za slobodu srpskog naroda i bazičnu ideju Srpske iako stranci i neki drugi uvijek pokušavaju da je razgrade i oslabe", rekao je Dodik.

On je poručio svima koji nisu naklonjeni Srpskoj da ovdašnji Srbi hoće slobodu koje nema bez Republike.

Bista profesora Nikole Koljevića, nekadašnjeg potpredsjednika Republike Srpske i jednog od osnivača SDS-a, otkrivena je danas u parku ispred zgrade Narodnog pozorišta u Banjaluci, u prisustvu najviših zvaničnika Srpske.

Bistu su zajednički otkrili predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i Koljevićeva kćerka Bogdana.