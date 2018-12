Dodik: Koalicija podržava mirna okupljanja

Svi predstavnici vladajuće koalicije podržavaju mirna okupljanja u Banjaluci, koja za cilj imaju utvrđivanje istine i pravde. Jednoglasan stav stigao je nakon sastanka lidera stranaka koje čine vlast u Republici Srpskoj. Lider SNSD-a, Milorad Dodik, kaže da ima informacije da će protest grupe “Pravda za Davida”, koji je zakazan za nedjelju, grad Banjaluka odobriti. Ipak, poručuje Dodik, velika odgovornost biće na organizatorima koji će biti zaduženi za bezbjednost 30. decembra, i koji će morati da se postaraju da sve prođe u najboljem redu.

"Onaj ko to organizuje mora da vodi računa, u skladu sa zakonom, o tom samom skupu. I zato tu neće ni morati da bude neki ozbiljan broj policajaca. Onaj ko je organizator, on mora da vodi računa o javnom redu i miru, da se sve dešava u skladu sa zakonom, i da mjesto održavanja nakon perioda, a koliko sam razumio tražili su od 6 do 8 časova, da se to mjesto dovede u prvobitno stanje. I u tom i jeste stvar, da se to prvobitno stanje omogući nakon," rekao je Dodik.

Dodik poručuje da je sasvim jasno da niko od političkih predstavnika koji vode Republiku Srpsku nije protiv održavanja protesta, jer su se skupovi grupe “Pravda za Davida” nelegalno održavali mjesecima. Kaže i da je jasno da postoji instrumentalizacija skupova, jer se opozicija, nakon skoro dva mjeseca tišine, 25. decembra ponovo pojavila u centru Banjaluke. Slično je, tvrdi Dodik, i sa političarima iz Federacije koji se ne bore da slični slučajevi u njihovoj neposrednoj blizini budu riješeni.

"Onome što jeste politička aktivnost i što jeste politizacija tog događaja, što jeste instrumentalizacija sa stanovišta podrške koju vidimo navodno iz Federacije, a nema takve podrške za slične slučajeve u Federaciji, govori o tome da moramo da imamo i svoj odnos prema onome što jeste instrumentalizacija i što jeste pokušaji da se nametnu neka druga politička rješenja," kaže Dodik.

Lider SNSD-a poručuje da će posljednju riječ o najavljenom okupljanju u nedjelju dati nadležne institucije. Jedina razlika u odnosu na dosadašnja je, kaže, što će organizatori morati da mjesto protesta vrate u pređašnje stanje. U suprotnom će biti sankcionisani u skladu sa zakonom.