Dodik: Tražiću da se migranti izbace iz BiH

Nametnuti pitanje migranata prva je stvar koju će srpski član Predsjedništva BiH uraditi po povratku iz Moskve u Banjaluku. Bez oklijevanja ću, kaže Milorad Dodik, tražiti da se migranti izbace iz BiH. Tvrdi Dodik i da je za Republiku Srpsku previše da se bavi tim pitanjem, te da je najjednostavnije da se vrate tamo odakle su došli.

“Za njih ne možemo da pravimo politike smještaja. To je neprihvatljivo i Republika Srpska je rekla da to neće da dozvoli, jer to nije samo stvar humanitarog karaktera, imajući u vidu da se za vrijeme njihovog boravka u lokalnim zajednicama gdje borave dešavaju napadi na lokalno stanovništvo, te da i među njima postoje sukobi.”

“Mi nismo zvali te migrante. Evropa je otvorila taj proces iz svog egoizma da što je više moguće pribavi jeftine radne snage za svoju industriju, koju razvija. Onda uzmite ih, mi nemamo ništa protiv. Ili neka idu u Zapadnu Evropu ili ih deportujte kući”, kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Migrantska kriza u BiH je veliko zlo kojem se ne pridaje dovoljno pažnje, jer ne postoji ujednačen pristup za njeno rješavanje, upozorava predsjednik Republike Srpske. Željka Cvijanović kaže da međunarodna zajednica svoju priču svodi na solidarnost i otvaranje kampova, umjesto da im se otvore granice.

“Nemamo dovoljno povjerenja u one na nivou BiH koji treba da vrše provjeru tih lica, a posebno nemamo povjeranja nakon što su stvari razjašnjenje širom diplomatsko-konzularne mreže BiH i saznanja da su se na pojedinim lokacijama i u pojedinim državama davale lažne vize čime se omogućavalo da hiljade takvih neprovjerenih lica dođu u BiH”, kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Kaže Cvijanovićka i da je neophodno jačati graničnu službu. Pogrešno je bilo što se, kako tvrdi predsjednik Srpske, prethodni Savjet ministara na svaki mogući način trudio, vjerovatno nastojeći da obezbijedi sebi podršku što više glasača, da zaposli što više ljudi u administrativnoj strukturi, a da nisu vodili računa kakve su potrebe granične službe .