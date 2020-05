Dodik: Kad pogledate BN, to je za uzeti štrik i objesiti se

Srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, kritikovao je ponašanje pojedinih medija koji su zdravo za gotovo prihvatili performanse pojedinih političara, i bez ikakve provjere prihvatili njihovo prezentovanje pojedinih dešavanja u Republici Srpskoj.

Jedan od tih je performansa je Draška Stanivukovića koji je još uvijek u neopremljenoj mobilnoj bolnici tvrdio kako je u pitanju prevara na koju građani Srpske ne treba da ćute.

Dodik poručuje sa druge strane da će pozvati sve medije sljedeće sedmice kada bolnica bude montirada neka dođu i vide.

"Pokretna bolnica, koju je nabavila Vlada Srpske ukoliko bude potrebna za suzbijanje virusa korona, iduće sedmice biti postavljena u Zalužanima kod Banjaluke da se vidi i provjeri njena ispravnost".

Dodik se osvrnuo i o neprestanom pisanju pojedinih medija koji žele predstaviti stanje u Republici Srpskoj kao katastrofalno.

"Imate medij u Republici Srpskoj koji sve gleda crno, a onda pričaju kako u Republici Srpskoj nema slobodnih medija. Ako je to njihova sloboda, onda to nije sloboda to je laž. Ono što radi BN to je laž. To nema nikakve veze sa istinom. Stalno se pokušava napraviti situacija što gore, to bolje za njih. Kada pregledate BN u posljednjih sedam dana, to je uzeti štrik i objesiti se", kaže Dodik.

"Sve su laži, sve je montaža do montaže. U BN se radi o jednoj grupi spekulanata, koji za različite stvari, koje mi znamo, rade to što rade. Taj medij pokušava bez istine, bez činjenica pokušava da napravi atmosferu lošeg u Republici Srpskoj. I to nije tačno. Ja imam pravo da kažem da lažu! Nema na Balkanu medija koji laže više od BN-a!", poručio je srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.