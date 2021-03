Dodik: Јedinstveno odbiti protektorat međunarodne zajednice

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da Republika Srpska jedinstveno mora da odbije protektorat međunarodne zajednice i strance koji nisu izabrani, jer budućim generacijama ne smije ostati nejasna situacija.

- U zaključcima koje smo sačinili za ovu skupštinsku sjednicu dajemo racionalno vrijeme dok ne krenemo u neke akcije, razuman period je godinu-dvije. Spreman sam da nosim tu političku borbu i volju, jer ne možemo dopustiti da nas tretiraju kao objekat koji im treba za ispunjavanje nečega - rekao je Dodik na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

On je pozvao sve političke partije da zajednički nastupaju o pitanjima Ustavnog suda BiH, visokog predstavnika i ostalim značajnim za Srpsku i srpski narod, jer je riječ o državnom identitetu.

- Republika Srpska je država i dok to ne shvatimo niko nam neće ništa dati. Država se uvijek brani i na svakom mjestu i nema lakih tema za nju. Zato treba da imamo jedinstvo, jer onog trenutka kada smo ga razbili na zajedničkom nivou imamo sve teže probleme u ostvarivanju prava - rekao je Dodik.

On kaže da će, prema procjeni koju ima, biti intenzivirani pritisci na Srpsku, tražiće se pukotina u srpskom narodu i pokušati sa sankcijama.

- Kao što vidite, sankcija se ne bojim. Hoću da vratim dignitet Narodnoj skupštini i poslanicima koje je narod izabrao. Ne želim ništa loše Bošnjacima i pozivamo ih na suživot koji je moguć i potreban. Spreman sam da predložim referendum o statusu Republike Srpske, taman to bio moj zadnji čin u politici, a to ću uraditi kada sve partije budu spremne da to prate - rekao je Dodik.

On je istakao da se sve češće susreće sa ljudima iz političkog svijeta, državnicima i onima koji imaju ulogu u BiH, a jedan od njih je rekao na sastanku u Predsjedništvu BiH da sve strukture EU smatraju da je BiH nefunkcionalna i upitao u ime značajne grupe može li se BiH mirno razići.

- Mi predlažemo da se BiH vrati na izvorni Dejton i da Srpskoj budu vraćena ovlašćenja u razumnom vremenu i ostaćemo u BiH. U suprotnom pokrenućemo mehanizme za pravo naroda za samoopredjeljenje, što nam je dato međunarodnim konvencijama - dodao je Dodik.

On je naglasio da Srbi treba da imaju jedinstven stav o izbornom zakonodavstvu BiH i da Narodna skupština formira komisiju za reformu izbornog zakonodavstva.

- Potvrdimo stranački konsenzus da Republika Srpska bira neposredno člana Predsjedništva BiH i bilo bi važno da to potvrdi Narodna skupština. Prihvatićemo mehanizam izbora u Federaciji, ali da Srbi tamo gdje su većina biraju svoje predstavnike - rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da u rješavanju problema migrantske krize nikada neće prihvatiti da Oružane snage BiH izađu na granicu sa Srbijom, što uporno traže članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović.

- Ovo ću ponoviti i sutra na sjednici Predsjedništva BiH. Nikada se neće desiti da Oružane snage BiH izađu na granicu sa Srbijom - poručio je Dodik.

On je ponovio da u BiH postoji zajednički nivo, a ne državni, jer je BiH državna zajednica.

Dodik je naveo da SDA nikada neće htjeti da se dogovori o 14 evropskih preporuka za BiH i zato će se tražiti da neke nadležnosti budu prenesene na zajednički nivo, što je nedopustivo.

On je podsjetio da Vijeće naroda Republike Srpske ne postoji u Dejtonskom mirovnom sporazumu, za razliku od Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

- Zato Republika Srpska treba ukinuti Vijeće naroda, a naša politika treba da bude usmjerena ka isključivom vraćanju izvornom Dejtonskom sporazumu - rekao je Dodik.