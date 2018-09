Dodik: Izgradnjom sjevernog krila i rekonstrukcijom ostvaren veliki radni uspjeh

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na otvaranju novoizgrađenog sjevernog krila i rekonstruisanog centralnog medicinskog bloka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske da je ovo veliki radni uspjeh i dokaz da se može i ima kapaciteta da se gradi Republika Srpska.



Dodik je zahvalio svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta, posebno aktuelnom rukovodstvu za koje je rekao da je radilo predano da sve ovo bude završeno.

"Smatram ovo našim veliki radnim uspjehom i boli me uvijek svaki prigovor koji nađu da bi rekli kako to nešto nije u redu... To je dio našeg posla i ne treba nikome zahvalnost za to", rekao je Dodik na svečanosti.

On je podsjetio da je 1998. godine, kada je prvi put izabran za predsjednika Vlade, zatekao klinički centar na Paprikovcu u očajnom stanju.

"Prioritet našeg posla je bio da počnemo sa rekonstrukcijom ovog kliničkog centra i moralo je sve to da čeka da se vratimo na vlast 2006. godine", rekao je Dodik.

On je dodao da se u međuvremenu ništa nije učinilo da bi se poboljšali uslovi, već je bilo sve gore i lošije.

"Tada smo donijeli odluku da krenemo u rekonstrukciju i suočili se sa ozbiljnim problemima. Jeste ovdje postojao klinički centar, ali mnogi ne znaju da mu nije data ni upotrebna ni građevinska dozvola i da je bio izgrađen na tuđoj zemlji", napomenio je Dodik.

On je istakao da su zbog toga morali da rješavaju imovinsko-pravne odnose, pitanje građevinske i upotrebne dozvole za postojeći objekat da bi se moglo krenuti dalje.

Dodik je napomenuo da je nakon toga Sarajevo spriječilo da Srpska dobije donaciju od 50 miliona evra, već je morala da uzme kredit.

"Mislite da ću to zaboraviti? Neću. Jedva čekam 8. oktobar, pa nek` pričaju kako ja dolazim. Ima da se poštuje Republika", rekao je Dodik.

On je naveo da se išlo postepeno, da su se obezbjeđivala sredstva, te da je Vlada odlučila da se na teret države i budžeta izgradi ovaj UKC, a ne na teret zdravstvenog sistema i zdravstvenih radnika.

"Iskoristili smo da svaki čovjek koji nešto radi, mjeri se po onome što ostavi iza sebe, a ne šta priča i koliko je spreman da omalovaži svaki rad, napor, viziju", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je istakao da se u zdravstvenom sektoru mora dosta uraditi, otvoriti bolnica u Istočnom Sarajevu, izgraditi bolnica u Doboju, ukazao na potrebu saradnje, te naglasio kako ni nedavni štrajk medicinskih radnika nije bio masovan.

"Moramo se usmjeriti na podizanje naših profesionalnih kapaciteta, da dajemo najbolju moguću uslugu, da sačuvamo naše kadrove ovdje, da povećamo plate", rekao je Dodik.

On je najavio da će na istoj lokaciji na Paprikovcu biti izgrađeni Srednja medicinska škola i Medicinski fakultet.

Predsjednik Srpske je naglasio i da mnogo toga ne bi moglo da bude urađeno bez podrške Srbije, te podsjetio na saradnju koja je postojala u vrijeme ratnih sukoba na ovim prostorima.

On je zahvalio toj generaciji ljudi koja je vodila Srbiju i zdravstveni sistem toga vremena, kao i timu današnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za koga je rekao da gleda u Republiku Srpsku i pita šta tamo treba.

Predsjednik Srpske je napomenuo da će bolnica u Istočnom Sarajevu biti otvorena 5. oktobra i da će je nazvati "Srbija".