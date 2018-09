Dodik: Ivanić zna šta stranci rade u BiH

Niko ne treba da se miješa u izbore u BiH, pa ni Srbija, ponavlja srpski član Predsjedništva BiH. Mladen Ivanić kaže da nema dokaze ni o čijem uplitanju u izborni proces, i da nije kriv što se neko pronašao u njegovoj izjavi od prije nekoliko dana. Poziva predsjednika Republike Srpske, koji je juče rekao da raspolaže određenim informacijama o uplivu stranaca, da ih i saopšti.

"Ja neću da komentarišem političare izvan ovog prostora. Ovo je naša politička bitka. A svako izvan, više ih uvlače u našu bitku domaći nego što sami žele da se uvuku. Ja i dalje mislim da niko ne treba da se miješa u naše izbore, pa ni Srbija. Ako se neko u tome pronađe, šta ja tome mogu, ja tako mislim", istakao je Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH.

Milorad Dodik odgovara – Mladen Ivanić se opet "pravi Englez". Dobro zna, poručuje Dodik, šta pojedini stranci rade u BiH. Uostalom, kaže, dokaze za to dao mu je i predsjednik Srbije.

"Je li mu predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, dao dokaze da Obavještajno - bezbjednosna agencija BiH nelegalno prisluškuje rukovodstva Srbije i Republike Srpske, pa šta je tim povodom učinio, i nakon toga još javno lagao da nema dokaze. Zna Ivanić veoma dobro i ko je došao u Republiku Srpsku i zašto je došao i ko je sve iz Saveza za pobjedu uključen u tu operaciju. Zna Mladen Ivanić i ko je pare primio i koliko je para primio i koji su sve to političari i mediji priključeni na englesku infuziju", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Predsjednik Republike Srpske treba da dokaže svoju tvrdnju da je Velika Britanija poslala 40 obavještajaca kako bi radili na destabilizaciji. Kada to učini i kada svoje dokaze predstavi javnosti, poručuje Ivanić, uradiće sve kako bi bili protjerani iz BiH. Milorad Dodik odgovara da Ivanićeve argumente pobijaju čak i vlasti Velike Britanije.

"Toliko se trudio da zaštiti svoje mentore iz Velike Britanije, da je danas čak demantovao i samog ministra odbrane te zemlje koji je potvrdio da ta država šalje vojnike odnosno obavještajce u BiH i da ih šalje zbog izbora", istakao je Dodik.

Izjava Mladena Ivanića bila je potpuno očekivana, poručuje Nikola Špirić. Kaže, očekivano je i to što je negirao strani uticaj na izbore u BiH. Dokaza ima na sve strane, poručuje potpredsjednik Narodne skupštine. Nenad Stevandić kaže da se samo treba sjetiti poteza bivšeg Visokog predstavnika, Pedija Ešdauna, i da Mladen Ivanić to dobro zna.

"To je nešto više od politike, to je odanost daleko od Republike Srpske onima koji se zaista, dugi niz godina, miješaju. O sakrivanju dokaza o stranom miješanju to bi mogao da bude adut gospodina Ivanića. On zna kako se ti dokazi o miješanju stranih država, sila, upotrebljavaju", istakao je Stevandić.

Postoji miješanje inostranog faktora u izbore u Republici Srpskoj, a o tim aktivnostima, kao i o aktivnostima tima britanskih obavještajaca postoje brojni dokazi, smatra to poslanik u PS BiH, Staša Košarac.

"Upravo ti stranci pokušavaju da na političku scenu dovedu sve one ljude koji će implementirati njihove odluke. Odnosno, koji će raditi za te strance. Ivanić je taj koji očigledno ima jednu vrlo dobru konekciju sa određenim obavještajnim agencijama iz Velike Britanije", naglasio je Košarac.

Predsjednik Republike Srpske juče je poručio da postoje dokazi da su Britanci i Amerikanci obezbijedili oko 40 miliona maraka za pojedine medije i nevladine organizacije, da bi se preko njih miješali u izborni proces. Ponovio je i tvrdnje da je Velika Britanija poslala 40 obavještajaca, s ciljem destabilizacije Republike Srpske.