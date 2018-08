Dodik: Istražićemo ko dobija osam miliona dolara od USAID-a

Republika Srpska ozbiljno će se pozabaviti time ko će sve dobiti američke pare, poručuje predsjednik Republike Milorad Dodik. Sumnja da pod oznakom “borba proitv korupcije” Amerikaci namjeravaju da finansiraju pojedine medije i nevladine organizacije.

Povod je Okvirni sporazum koji su prije pet dana potpisali Vlada SAD-a i Savjet ministara BiH, na osnovu kog će osam miliona dolara otići na borbu protiv korupcije. Milorad Dodik poručuje da je sporazum obavijen velom tajne i da je sve odrađeno mimo dosadašnje prakse. Tvrdi da u zaključcima sa posljednje sjednice Savjeta ministara piše da za potpisivanje sporazuma o grantu nije bilo potrebno pribaviti mišljenje entitetskih institucija, što se protivi svim dosadašnjim procedurama.

"To je rušenje prakse i urušavanje ustavnog poretka. Do sada, u prethodnom sazivu ministara, to se nije moglo dešavati. USAID je morao i mogao da donira svoja sredstva republičkim, odnosno zajedničkim institucijama, i da se ta implementacija radi na način kako je to predviđeno zakonima BiH, odnosno RS", naglašava predsjednik Dodik.

Zaključci sa posljednje sjednice Savjeta ministara nisu dostupni na njihovoj veb stranici. Iz Ministarstva finansija i trezora BiH za ATV poručuju da će Agencija za javne nabavke biti korisnik granta, ali da neće direktno dobijati novac. USAID će birati implementatore u skladu sa svojim propisima i procedurama za nabavke. Iz USAID-a ne otkrivaju kome će sve otići osam miliona dolara. Poručuju da su ciljevi sporazuma unapređivanje kapaciteta Agencije za javne nabavke, jačanje ključnih procesa za sprečavanje korupcije u javnim institucijama i povećanje nadzora. Akcenat je na nadzoru, kojim žele da rade na prevenciji korupcije, a u taj proces bi, osim organizacija civilnog društva, uključili i medije. Naravno, ne otkrivaju koje.

"Nadzor će uključivati rad putem civilnog društva i medijskih grupa kako bi nadgledali institucije, identifkovali i objavljivali kršenje zakona i izgradili javni pritisak", poručuju iz USAID-a.

Milorad Dodik poručuje da je planirano da taj novac bude izvan fiskalnih obaveza i okvira i izvan finansijskog i pravnog okvira Bosne i Hercegovine. Tvrdi da američka ambasada na mala vrata pokušava da uvede intervencionizam u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.

"Govori se o jednom perfidnom načinu uticaja i miješanja u izborni proces koji je veoma vidljiv, i ja želim da javnost u RS upoznam s tim. Želim da znam da dosadašnja praksa u RS nije bila ovo i da su NVO koje oni biraju isključivi konzumenti tog novca. To znači da moraju da rade po njihovim pravilima", kaže Dodik.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Za potpisnika je određen ministar finansija i trezora BiH, a ministarstvo sprovodi procedure koje prethode potpisivanju sporazuma.