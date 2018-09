Dodik: Integracija srpskog naroda - najznačajniji nacionalni cilj Srpske

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je gostujući u emisiji Oko RTS-a da je najznačajniji nacionalni cilj Republike Srpske - integracija srpskog naroda.

Republika Srpska ima sve elemente državnosti. Mi možemo da vratimo i nadležnosti koje su nam oduzeli visoki predstavnici, poručio je predsjednik Srpske.

Dodik je istakao da je srpski narod greškom stavljen u BiH.

- Stavljeni smo u BiH da bismo tamo tražili model zajedničkog života koji nismo našli, dodao je Dodik.

Ponovio je da će priča o integraciji srpskog naroda biti aktuelna i narednih deset godina.

- Svijet je pogriješio kada je koncipirao države bivše Јugoslavije. Greška je što je pristao na granice postavljene u Titovoj Јugoslaviji, rekao je Dodik i dodao da postoji paralelizam kada je riječ o Kosovu i o Republici Srpskoj.

Dodik je naglasio da sve što dvije strane dogovore, međunarodna zajednica treba da uvaži.

- Mi to ne treba da krijemo i drago nam je što je ministar Dačić upravo na taj način definisao. To je i sasvim logično jer se u Srpskoj nalazi preko milion i 100 hiljada Srba, plus 80 do 90 hiljada u Federaciji BiH. Ipak, bitno je i da je nacionalno pitanje Srbije Kosovo i važno je da se napravi ta vrsta gradacije, rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je napomenuo da je Republika Srpska uvijek imala dobru saradnju sa rukovodstvima Srbije,

- Ali od Vučića i ove Vlade Srbije imamo najveću pomoć. Ne samo mi u Republici Srpskoj, velika sredstva iz Beograda upućena su u Federaciju BiH, u četiri opštine u kojima živi veći broj Srba, kaže Dodik.

Intervju možete gledati na programu ATV-a.