Dodik: Incko se dodvorava bošnjačkoj javnosti

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da se visoki predstavnik u BiH Valentin Incko dodvorava bošnjačkoj javnosti zato što ta javnost od njega očekuje da učini nešto protiv Republike Srpske.

"On to više neće moći da uradi, a njegov posao ovdje nema smisla. Incko ne može preduzeti ni jedan potez protiv Republike Srpske jer dobro znaju šta bi to značilo", rekao je Dodik novinarima u Laktašima, reagujući na Inckovu izjavu o tumačenju Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

On kaže da Incko lažno čita Aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer želi, uz dodvoravanje bošnjačkoj javnosti, da opravda platu od 24.000 evra za nerad.

Incko je rekao za "Dnevni avaz" da Dodik "ima tendenciju za zamijeni stvarni Dejtonski sporazum nečim što on vidi kao svoj idealni Dejtonski sporazum".

"Ne možete tvrditi da u potpunosti poštujete Dejtonski sporazum, dok istovremeno ne poštujete njegov Aneks 10 u kom je sadržan mandat visokog predstavnika", rekao je Incko.