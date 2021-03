Dodik: Ili poštovati Dejton ili u miru "podebljati" granice između Srpske i FBiH

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je sada pravo vrijeme za dogovor između naroda u BiH o tome da li će poštovati Dejton ili će u miru podebljati granice između Republike Srpske i Federacije BiH.

- Nama ne treba visoki predstavnik za dogovor, jer on nema životni mandat u BiH. Trebaju nam Hrvati i Bošnjaci sa kojima treba da postignemo ključni dogovor. Ako ne žele dogovor onda treba da nas puste da samostalno uređujemo Republiku Srpsku. U miru sa sobom i komšijama - istakao je Dodik u obraćanju poslanicima na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

On je ocijenio da je došlo vrijeme da BiH krene naprijed bez visokog predstavnika i OHR-a, podsjetivši da je to odavno stav Republike Srpske kao jedne od pet strana-potpisnica, ali indirektno i drugih strana koji se ne iskazuje jasno, ali se može naslutiti iz negodovanja na pojedine poteze OHR-a.

Dodik je rekao da za ostanak OHR-a ne postoji ni stav tzv. "Republike BiH", jer takva tvorevina više ne postoji, ukinuta je Dejtonskim sporazumom.

- Ne postoji jedinstvena podrška opstanku OHR-a ni u Federaciji BiH, jer su se i legitimni predstavnici hrvatskog naroda više puta zalagali za prestanak. Samo je bošnjačka politička struktura uporna u zahtjevima za nastavak prevaziđenog međunarodnog protektorata koji nikome nije ništa dobro ni korisno donio. Nije ni održavao mir, jer su to činile međunarodne vojne snage - prvo IFOR, pa SFOR, a sada misija Altea Evropske unije - naglasio je Dodik.

On je konstatovao da je visoki predstavnik svojim potezima izazivao nestabilnost, a nametanjima zakona i oduzimanjem nadležnosti entitetima, zapravo Republici Srpskoj, dovodio do dodatne nestabilnosti i neracionalnosti u obavljanju prenesenih/otetih nadležnosti nego u vrijeme kada su ih ostvarivali entiteti.

- Stvaranje Oružanih snaga je primjer povećanja troškova. Sve to je dovelo i do dodatne nefunkcionalnosti BiH kao državne zajednice. Zato je netačna tvrdnja koja se uselila u javni diskurs da je BiH nefunkcionalna zbog Dejtonskog sporazuma. To apsolutno nije tačno. Ona je nefunkcionalna zbog toga što Dejtonski sporazum nije proveden onako kako je napisan i što su visoki predstavnici činili sve da BiH preko bošnjačke komponente ostane u stanju zavisnosti od političkog uticaja spolja. Umjesto da razgovaramo o koracima koje treba preduzeti na evropskom putu, mi 26 godina od završetka rata razgovaramo možemo li živjeti bez protektora. Da nije stvar ovako ozbiljna bila bi komična, ali meni se čini da je na ovoj temi prostor za smijeh nestao u proteklih 26 godina. Žao mi je što moram da kažem da mi bošnjački dio FBiH djeluje kao oboljeli od stokholmskog sindroma, jer čime i kako objasniti potrebu da pored legalno izabranih predstavnika imaš tutora nad sobom, koga si zavolio više od svojih predstavnika - naglasio je Dodik.

On je naveo da u BiH nema etničkog nasilja, te da su vrlo rijetki ispadi na nacionalnoj ili vjerskoj osnovi.

- Ovdje godinama vlada mir, što je odlična činjenica za sve narode. Nema razloga da tako i ne ostane. Ne zato što bi međunarodne vojne snage ugušile bilo kakav pokušaj narušavanja mira, već zato što je svijest i Srba i Hrvata i Bošnjaka na tom nivou da nikome rat nije opcija. Želim da vjerujem da je tako. S obzirom da živimo u miru smatram da je ovo pravo vrijeme za dogovor. Ali ne dogovor sa EU, Rusijom ili SAD, već dogovor između naroda u BiH. Kakvu BiH mi želimo, da li je moguća ikakva? Hoćemo li da se dogovorimo - hoćemo li poštovati Dejton ili ćemo u miru 'podebljati' granice između Republike Srpske i Federacije BiH, jer smo se već razgraničili u Dejtonu, i nastaviti uređivati vlastito dvorište. Znam samo da ovako, kako se 26 godina mrcvarimo, više nema smisla i više ne može - zaključio je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.