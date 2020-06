Dodik: Idemo na veliku pobjedu na lokalnim izborima

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ta stranka na lokalnim izborima ide na veliku pobjedu, uključujući izbornu jedinicu tri u kojoj tradicionalno ima dobre rezultate.

"U svim opštinama gdje imamo načelnike idemo na pobjedu, a tamo gdje ih nemamo idemo na to da dobijemo naše načelnike uz podršku partnera. Naš kandidat u Banjaluci je (Igor) Radojičić. Okupljamo skoro 80 odsto političkog kapaciteta u podršci ovakvom prijedlogu. Radojičić to zaslužuje jer je uradio ozbiljan posao i to su građani vidjeli", rekao je Dodik.

On je, uoči sastanka Izvršnog komiteta SNSD-a sa rukovodstvom lokalnih odbora ove stranke iz izborne jedinice tri u Banjaluci, istakao da SNSD izlazi na izbore sa obrazom jer je učinio mnoge dobre stvari.

"To neće pokvariti različite neistine koje se šire u javnom prostoru", naglasio je Dodik.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Igor Radojičić rekao je da je danas održan sastanak devet političkih partija na kojem je usaglašen koalicioni dogovor koji će biti potpisan do kraja mjeseca.

"To je blok koji u Banjaluci ima podršku najmanje dvije trećine građana i koji će obezbijediti stabilan razvoj Banjaluke i u naredne najmanje četiri godine", istakao je Radojičić.

Izbornu jedinicu tri čine Banjaluka, Čelinac, Kotor Varoš, Kneževo, Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Ribnik, Kupres, Istočni Drvar i Petrovac.