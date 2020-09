Dodik i Vučić se sastali u Beogradu

Za Palmera i Sjedinjene Američke Države, Republika Srpska i Kosmet su neuporedivi, dok su za mene uporedivi. To pitanje se ne može rješevati na različite načine. To je poruka Milorad Dodika, nakon sastanka sa predsjendikom Srbije sa kojim je sabrao utiske nakon razgovora u Vašingtonu.

Ono što je najbitnije, kaže, pitanje priznanja Kosova skinuto je sa dnevnog reda sastanka u Bijeloj kući.

"Ono što je urađeno od strane predsjendika Vučića, moja ocjena je da je to bilo ok, imajući u vidu da je izbjegnut zahtjev za priznanje Kosova. Što stalno predstavlja tendenciju onih zemalja kao što je Amerika, koje su ranije priznale Kosovo. I naravno da su neki problemi, kao što su problemi vezani za Gazivode i neka druga pitanja koja su bila gotovo odmaknuta i nezainteresovana sa prištinske strane, sada su došli na dnevni red i na adekvatan način će biti rješavano", rekao je MIlorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Srpski član Predsjenidštva BiH upoznao je predsjendika Srbije i sa inicijativom Željka Komšića koji je zatražio da se pitanje priznanja Kosova nađe na dnevnom redu Predsjendištva. Poručuje da je to pitanje odavno jasno, i da će ta odluka biti na Narodnoj skupštini Republike Srpske koja će reći NE. Borba protiv dvostrukih aršina međunarodne zajendice, kaže, nikada neće prestati.

"U tom pogledu, bez obzira što smo neki dan i Palmer je rekao da je i stav SAD da to pitanje ne može povezivati. Ja sam rekao, ok, možda je to Vaš stav, moj stav je da to treba povezivati. Jer ne možete nam objasniti zašto to treba da bude razdvojeno za gotovo identične situacije. U kom obliku Vi mislite da mi to treba da podržimo. Mislim da mi ne trebamo da prestanemo da govorimo o tome na koji način je sve to završeno ili pokušano da se završi", istakao je Dodik.

Na sastanku u "Vili Mir", razgovaralo se i o političkoj situaciji u BiH. Dodik je Aleksandru Vučiću poručio da je Republika Srpska stabilna ali da problemi na zajedničkom nivou ne jenjavaju. Politika Bakira Izetbegovića uspmejrena je protiv Srpske, a iz Sarajeva bi da probleme rješavaju i oružujem. Najviše im, kaže, smetaju nikad bolji odnosi Republike Srpske i Srbije.

"Sama činjenica da je Izetbegović prije dva dana tražio da se ponovo reaktivira tužba za genocid protiv Srbije je dio napora da oni drže Srbiju po strani. Poznato je da oni razgovaraju mežusobno i da imaju planove u okviru svoje SDA oni imaju i tajnu bezbjendosnu komisju koja se bavi tim pitanjima. Oni računaju da ukoliko sa tim političkim sredstvima ne mogu to da urade, da ne bi prezali ni od oružanog dijela rješavanja tog problema. Zato uvijek možete da čujete da iz Sarajeva dolaze prijetnje NATO-m bez obzira na naša pozivanja na mir i političko rješavanje problema", naglasio je Dodik.

U Beogradu se danas razgovaralo i o realizaciji zajedničkih aktivnosti, o aerodromu u Trebinju do proslave zajendičkog praznika. Dogovor je da se 15. seprembar, Dan srpskog jedinstva obilježi posebno, dok se ne usvoje potrebni zakoni.