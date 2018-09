Dodik i Karapetrović položili kamen temeljac za ambulantu u Slatini

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i načelnik opštine Laktaši Ranko Karapetrović položili su danas kamen temeljac za izgradnju nove ambulante porodične medicine u Slatini, kod Laktaša.

Dodik je nakon polaganja kamena temeljca rekao da je Vlada Republike Srpske iz sredstava klinirinškog duga za ovu ambulantu izdvojila 470 hiljada KM.

Predsjednik Srpske je podsjetio da će 5. oktobra biti otvorena bolnica u Kasindolu, te da se očekuje i početak radova na izgradnji bolnice u Doboju čime će biti zaokružen bolnički sistem u Srpskoj.

"Ranije smo radili na bolnicima u Bijeljini, Nevesinju, radi se na rekonstrukciji bolnica u Foči i Zvorniku, Prijedoru, Gradiški, tako da će čitav bolnički sektor biti modernizovan sa najsavremenijom opremom koja omogućava da taj sektor bude namiren za narednih 30 godina. Ostaje edukacija kadra", rekao je Dodik.

On je dodao da preostaje rekonstrukcija domova zdravlja na lokalnom nivou da bi se obezbijedilo stabilno i nezavisno funkcionisanje zdravtsvenog sektora i da bi se što je više moguće približili ljudima.

"Inicijativa da se ovdje izgradi ambulanta porodične medicine, koje se grade u Laktašima širom mjesnih zajednice, je doprinos upravo takvoj realizaciji. Kada se na to doda da ovdje imamo zdravstveni centar u Slatini, to govori da će to biti sigurna kooperacija ili dopuna koja je neophodna za svaku vrstu pregleda", smatra Dodik.

Načelnik opštine Laktaši Ranko Karapetrović rekao je da za izgradnju ambulante opština obezbijedila svu potrebnu dokumetaciju i zemljište, kao i da je izdata građevinska dozvola, a u toku je postupak izbora izvođača i radovi bi trebalo da počnu do polovine idućeg mjeseca.

Direktor Doma zdravlja Laktaši Slježana Radetić istakla je da će nova ambulanta značiti puno za stanovnike, ali i za zdravstevni sistem opštine Laktaši i Republike Srpske u cjelini.

"Radimo i na školovanju kadra. Trenutno je u Domu zdravlja šest mladih ljekara na specijalizaciji i u toku je konkurs za dva specijalista urgentne medicine čime pokazujemo da rukovodstvo Doma zdravlja i svih zdravstvenih ustanova misli o stručnosti osoblja", dodala je Radetićeva.

Polaganju kamena temeljca prisustvovala je i pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Branka Sladojević.