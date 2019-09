Dodik i Drašković o izgradnji kliničko-bolničkog centra

Hercegovina će dobiti kliničko-bolnički centar vrijedan desetine miliona maraka a praviće se u Gradu Sunca. Dogovor oko ovog budućeg zdanja pao je između hercegovačkog investitora Rodoljuba Draškovića i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

"Gospodin Drašković je ponudio lokaciju, a Republika će to graditi zajedno sa određenim nivoom donacija. Naravno i obezbjediti funkcionisanje, Trebinje to zaslužuje i naravno u ovom trenutku ja mogu da kažem da će to biti dio našeg razvojnog programa i planova u budućnosti", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Milorad Dodik zahvalan je Draškoviću za sve dosadašnje investicije, a kako kaže posebno mu se sviđa buduća trebinjska Gimnazija. Lako su Drašković i Dodik se dogovorili i oko finasiranja kliničkog centra.

I tu nije kraj. Putevi od Foče do Ljubinja biće rekonstruisani i sređeni. Radiće se i na putevima ka susjednoj Crnoj Gori.

"Dogovorili smo se da uspostavimo direktnu saradnju sa Crnom Gorom oko izgradnje i rekonstrukcije puta prema Nikšiću", kaže Rodoljub Drašković, investitor.

Budućim projektima najviše se obradovao prvi čovjek grada na Trebišnjici. Mirko Ćurić kaže Hercegovinu čeka lijepa budućnost.

"Poruka je svima pogotovo mladima koji razmišljaju vjerujte nema potrebe da razmišljaju oni ostaju u Trebinju, Hercegovini u republici Srpskoj jer ovdje će sigurno budućnosti da bude za sve", kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

A budućnost Hercegovine biče još bolja ako dobije aerodrom. Ni od toga se nije odustalo jasni su bili Dodik i Drašković.