Dodik i Cvijanovićeva u prednosti nad Ivanićem i Govedaricom, SNSD najpopularnijia partija

Željka Cvijanović ubjedljivo vodi u odnosu na Vukotu Govedaricu. Govore to podaci posljednjeg nezavisnog istraživanja javnog mnjenja u posjedu ATV-a. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 28.09. – 02.10. 2018. na uzorku od 6.800 stanovnika Republike Srpske.

Ukoliko bi izbori bili danas, 41 odsto glasača zaokružilo bi kandidata SNSD-a i vladajuće koalicije, dok bi njih 33 odsto zaokružilo kandidata kojeg podržava opozicija u Srpskoj.

Očekivana razlika između dvoje kandidata je između 35 i 50 hiljada glasova.

Za Milorada Dodika kao srpskog člana Predsjedništva BiH glasalo bi 49 odsto građana, dok bi se za Mladena Ivanića odlučilo 37 odsto birača. Očekuje se da će ova dva kandidata podijeliti oko 600 hiljada glasova. U anketu nisu uključeni bošnjački glasovi, a kao razlog se navodi veliki procenat odbijanja učestvovanja u anketi. Računa se na oko 50 hiljada bošnjačkih glasova.

Kada je riječ o podršci za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD dobija 39 odsto glasova, što je više u odnosu na prošle izbore. SDS bilježi pad na nešto više od 22 odsto, dok je DNS treći sa oko 11 odsto, a PDP na četvrtom mjestu sa nešto manje od 10 odsto glasova. Savez za pobjedu tako ukupno ima 35 odsto, dok u SNSD-u u najgorem slučaju dobijaju na 37 odsto glasova. Prema ovom istraživanju upitno je da li će NDP preći izborni cenzus, što bi uticalo na broj poslanika opozicije.

SNSD očekuje i 6 direktnih mandata u Parlamentu BiH, dok se za SDS predviđa 3. Kada se uračunaju kompenzacijski mandati, SNSD bi mogao da dobije 7-8 mandata, SDS 3-4, DNS 1 ili 2, a klub PDP-NDP jednog poslanika.

Struktura ispitanih obuhvata sve socijalne grupe u Republici Srpskoj, studente, penzionere, nezaposlene i zapsolene građane, kao i stanovnike urbanih i ruralnih sredina. Rizik greške procjenjuje se do 5 odsto, a očekuje se visoka izlasnost, i to do 75 odsto građana sa pravom glasa. Ovo je ukupno sedmo i posljednje istraživanje javnog mnjenja pred izbore 7. oktobra.