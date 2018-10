Dodik i Cvijanović vode za Predsjedništvo BiH i predsjednika Srpske

Milorad Dodik ubjedljivo vodi u trci za srpskog člana Predsjedništva BiH, pokazuju preliminarni rezultati Centralne izborne komisije.

Kanditat koaliciije SNSD-DNS-SP osvojio je 53,87 odsto glasova, dok je kandidat Saveza za pobjedu osvojio 42,95 odsto glasova. To znači da je 63.517 birača više glasalo za Milorada Dodika.

Takav rezultat, još uvijek aktuelni predsjednik Republike Srpske, objašnjava potezima svog protivkandidata Mladena Ivanića, koji je, kaže, već imao priliku da se pokaže u Sarajevu. Dodik tvrdi da su rezultati zapravo potvrdili ono što su, nekoliko dana prije izbora, pokazale i ankete.

"Mislim da je izgubio izbore zato što se nije zalagao dovoljno za Republiku Srpsku, i on to mora da prizna, bez obzira što mu to očigledno lično ne godi. Ponosan sam na birače i svoju partiju, 187 hiljada članova je bilo veoma aktivno, i to govore i glasovi koje smo dobili", istakao je Milorad Dodik, kandidat SNSD-DNS-SP za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Dodik priznaje da nije baš zadovoljan izborom Banjalučana. U najvećem gradu Srpske, u neznatnoj je prednosti u odnosu na Mladena Ivanića, a prema posljednjim informacijama iz CIK-a, vodi za 268 glasova. U Bijeljini je u neznatnoj prednosti kandidat Saveza za pobjedu, Mladen Ivanić, koji vodi s razlikom od 519 glasova.

Malo veća Ivanićeva prednost je u Doboju, gdje je za njega glasalo 702 birača više nego za Milorada Dodika. Trebinje je, ubjedljivo, podržalo kandidata SNSD-a. Za Milorada Dodika glasalo je skoro duplo više građana nego za Mladena Ivanića. Kad su sve sabrali i vidjeli kako stoji Mladen Ivanić, u PDP-u nisu zadovoljni. Od sinoć poručuju da se ne mire sa izbornim rezulatima. Od Centralne izborne komisije tražiće novo brojanje glasova.

"Tamo gdje smo čvrsto kontrolisali glasačko tijelo i gdje smo imali instrumente kontrole, se pokazalo da nismo izgubili. Ali je zaista neobjašnjivo da se, recimo u većini gradova i većih urbanih sredina dobije zaista dobar rezultat, ostvari, a u sredinama kao što je Trebinje i Zvornik izgubi, i to potpuno drugačije nego što je to ovdje. A to su sredine koje su inače poznate po tome da se dosta manipuliše", istakao je Mladen Ivanić, kandidat SzP za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, i u trci za predsjednika Republike Srpske vodi kandidat SNSD-a. Željka Cvijanović u prednosti nad Vukotom Govedaricom za 4,78 odsto, a za nju je glasalo 26.758 birača više nego za kandidata Saveza za pobjedu. Vukota Govedarica u prednosti je u Banjaluci, a za njega je glasalo 6.448 birača više nego za predsjedničkog kandidata SNSD-a. Za razliku od izbora za člana Predsjedništva BiH, u Bijeljini i Doboju razlika je dosta veća kada su u pitanju izbori za predsjednika Republike Srpske.

U ova dva grada, Vukota Govedarica je u prednosti sa 8,64, odnosno 8.43 odsto razlike. Oba kandidata vode u svojim rodnim gradovima, Tesliću i Gacku, dok je u Trebinju u ubjedljivom vođstvu kandidat SNSD-a, za koju je glasalo 2.265 glasača više nego za kandidata Saveza za pobjedu.

Iz SDS-a poručuju – ne priznajemo ovakve rezultate, posebno ako se uzme u obzir skoro 41 hiljada nevažećih glasačkih listića, koji bi, kako kažu, itekako mogli da utiču na rezultat.

"Ja lično, kao i moj štab, sumnjamo u regularnost izbora i mi ćemo svakako iskoristiti priliku da sutra, na osnovu svih prispjelih informacija uputimo ozbiljne prigovore CIK-u i tražimo da imamo uvid preko CIK i naših posmatrača, da imamo uvid u ovih 41 hiljadu nevažećih glasačkih listića", istakao je Vukota Govedarica, kandidat SzP za predsjednika Republike Srpske.

Željka Cvijanović danas se nije oglašavala. U Izbornom štabu SNSD-a još sinoć je proglasila pobjedu u trci za predsjednika Republike Srpske.

"Reći ću da sam i ponosna i zadovoljna što je već sada jasno da je to vidljiva razlika i očekujem da će se ona povećati nakon što se i ostali brojevi unesu u sistem. Zahvalnost još jednom svima. Podrška koja je dolazila sa svih strana Republike Srpske svakako je postojala", istakla je Željka Cvijanović.

Dok dan poslije SNSD-ovci slave, opozicionari poručuju i da im je sporan jedan od rezultata u izbornoj jedinici sedam, na području Zvornika. U tom gradu, Milorad Dodik vodi sa 6.896 glasova razlike u odnosu na Mladena Ivanića, a Željka Cvijanović dobila je 5.223 glasa više od Vukote Govedarice. Centralna izborna komisija objavila je rezultate na osnovu oko 90 odsto obrađenog materijala sa glasačkih mjesta.