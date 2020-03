Dodik: Gubitak resursa, značio bi gubitak slobode

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da izgubiti pravo na upravljanje resursima znači izgubiti slobodu, a da je Republika Srpska sinonim za slobodu i da bi bila besmislena sa stanovišta žrtava ako se negativni procesi ne bi zaustavili.

"Prvo su nam simbole doveli u pitanje, a sad ulaze u imovinu. Ovo nije kraj. Ovo, ako se ne zaustavi, a mi to pokušavamo da uradimo, Ustavni sud će sigurno presuđivati po drugim pitanjima i onda će doći do imena u prezimena Republike Srpske, pa će promijeniti čitav politički sistem odlučivanja i ukinuti entitetsko glasanje", rekao je Dodik novinarima u Prijedoru gdje je rukovodstvo SNSD-a večeras održalo tribinu "Odgovornost za budućnost".

On je ocijenio da je proces koncipiran gotovo na isti način na koji su ljudi odvođeni u Jasenovac.

"Oni su tamo očekivali da će ustaše konačno postati ljudi. Mi ne smijemo da mislimo da će neko iz međunarodne zajednice postati čovjek i pokušati da razumije naša prava koja su zapisana u Ustavu, oni će početi da derogiraju ta prava dodatno", dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, postdejtonski period karakterišu dvije faze: kada su Amerikanci i međunarodna zajednica stajali iza onoga što se zvalo slovo Dejtonskog sporazuma i kada su odustali i zajedno sa Bošnjacima htjeli da kreiraju BiH mimo Dejtonskog sporazuma koja treba da bude nametnuta putem operacija koje je vršio visoki predstavnik, a sada vrši Ustavni sud.

"To je nešto što moramo da zaustavimo, prekinemo i to nećemo naprosto, a okupacijski sud želi da kreira novi politički sistem, novi sistem vlasničkih i svakih drugih odnosa. To je protivno slovu Dejtonskog sporazuma i naravno da Republika Srpska ima pravo na svoje promišljanje i nikada nećemo isključiti pravo da branimo ono što pripada nama", poručio je Dodik.

Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković rekao je da je rukovodstvo SNSD-a nakon Doboja večeras u Prijedoru da građane iz prve ruke upozna o neustavnim odlukama Ustavnog suda BiH, posebno jer je u vezi s tim bilo i brojnih dezinformacija.

"Čak nam se guraju u usta i neke riječi koje nikad nisu izgovorene i koje nisu predmet razmatranja u ovom momentu, pa se pominju secesija, rat, huškanje, izazivanje sukoba u BiH. Možemo da čujemo o evropskom putu BiH, ali prvi put i predstavnici EU jasno i glasno poručuju nama u BiH da nema evropskog puta BiH dok imamo visokog predstavnika u ovoj zemlji i dok imamo strane sudije u Ustavnom sudu", istakao je Višković.

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je sigurna da će Prijedor, kao i sve druge opštine i gradovi širom Srpske, prepoznati ono što je politika SNSD-a, a to je mirna i stabilna Srpska koja čuva i brani svoje nadležnosti, razvija infrastrukturu, popravlja stvari u svim oblastima i nosi odgovornost za određene procese.

"Mi smo velika partija koja razumije koji je naš udio u svemu onome što radi naša koaliciona vlada i onome što je naša koaliciona politika. Sigurna sam da ćemo i u Prijedoru zabilježiti dobar rezultat na lokalnim izborima, ali isto tako da će to biti definitivno dobar rezultat širom Republike Srpske", dodala je Cvijanovićeva.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Prijedor Saša Bursać zahvalio je rukovodstvu stranke što su građane Prijedora došli da informišu šta očekuje Republiku Srpsku i Prijedor prije svega, kako u pogledu infrastrukturnih i drugih projekata, tako i u pogledu društveno-političkih događaja.