Dodik: Državljanstvo Republike Srpske sa Srbije nije put u iseljenje

Dušebrižnici su počeli odmah da viču kako je dvojno državljanstvo Republike Srpske sa Srbijom put u iseljenje. Nije put u iseljenje, poručuje srpski član Predsjedništva BiH. Podsjetio je Milorad Dodik i da mnogo ljudi iz Republike Srpske ima državljanstvo Srbije, među kojima je i on sam.

Mi pripadamo srpskom narodu i to se potvrđuje kroz dvojno državljanstvo. Mi smo Srbi, mi nismo bosanski Srbi, naglasio je Dodik. Na “podizanje prašine” u vezi s mogućim dvojnim državljanstvom Srbije i Republike Srpske, Dodik odgovara da je ono potrebno, jer se, kako kaže, radi o integraciji i međunarodnim standardima, te podsjeća da se u EU to radi na svakom koraku. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, tvrdi srpski član Predsjedništva, korektan i pozitivan po tom pitanju.

“Srbija nas doživljava kao dio sebe i zato mi hoćemo i govorimo i zato sam sada ovdje malo ministra maltretirao i rekao, dajte nam to državljanstvo. Čim se rodim, hoću da budem državljanin Srbije, nemojte nam to ne dati! Ostajemo ovdje, ali hoćemo da budemo državljani Srbije. Nismo mi bosanski Srbi, mi smo Srbi, oni Srbi koji su u svoju slobodu unijeli mnogo žrtava, oni Srbi koji su zagledani u Srbiju, koju možda i više vole nego neki ljudi koji žive u Srbiji”, kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Da se ovo pitanje godinama potencira, te da je mnogo važno da se realizuje u kratkom roku, poruka je predsjednika Republike Srpske. Željka Cvijanović kaže da je u tom smislu Srpska napravila značajna poboljšanja, s obzirom na to da se ranije na dobijanje državljanstva čekalo jako dugo.

“Skraćeni su rokovi, ubrzane su procedure, našim građanima je bilo mnogo lakše nego ranije da dođu do državljanstva i kraće i brže, ali evo ova prilika da dobijete automatsko priznanje državljanstva, apsolutno je nešto što nas raduje. Mnogo godina pričamo da je to jako važno. To će značiti, zaista, prvo u nekom i populacionom, i nacionalnom i svakom smislu, definitivno, značiće i pokazaće se dodatna snaga”, kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Ova inicijativa je naišla na podršku Srpske napredne stranke u Srbiji. O tome bi uskoro trebalo da se priča na najvišem nivou, tvrdi potpredsjednik Glavnog odbora SNS-a. Miloš Vučević kaže da je za takvu izmjenu postojećeg zakona, te da nema apsolutno nijednog razloga da se takvo nešto ne uredi. Hrvatska je, kaže, uradila nešto slično, ali i Mađarska koja je to pravo dala svim Mađarima koji su rođeni na teritoriji nekadašnje Austrougarske. Zašto onda ne bi i Srbija, zaključuje Vučević.