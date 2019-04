Dodik: Drina je često bila granica, najčešće nametnuta Srbima

Velike sile su kroz istoriju pokušale sve da urade kako bi Drina postala granica između Srba, ali to nisu uspjeli, istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH gostujući u emisiji "Ćirilica".



"Drina je, kroz istoriju gledajući često bila granica, nametnuta najčešće Srbima, ali isto tako u svim istorijskim trenutcima kad je to moglo da ne bude, uvijek se ona i rušila. Danas za nas Srbe, sa one strane Drine, Drina nije granica, ona je samo još jedan zaustavni punkt koji moramo da pređemo i ništa više", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Milorad Dodik je istako da Republika Srpska ima sve elemente jedne države.

"Tome treba dodati da je Republika Srpska spremna i sposobna da poštujem međunarodno pravo, da je faktor mira i stabilnosti u regionu, jer Republika Srpska nema aspiracije ni prema kome u regionu. Ono što je nosilo Republiku Srpsku svih ovih godina poslije Dejtonskog sporazuma jeste uvjerenje svakog čovjeka tamo da je prirodno, normalno, sasvim poželjno i da će se to jednog dana desiti, a to je savez i sve veće približavanje sa Srbijom po svim elementima. I to se upravo danas dešava", naglasio je Dodik.