Dodik: DNS-u niko neće uzeti pozicije

DNS-u niko neće uzeti pozicije koje im pripadaju prema koalicionom sporazumu. Ali, na tim pozicijama ipak ne može biti niko iz prijedorskog DNS, pa čak ni ako se radi o ustanovama koje su u tom gradu.

Jasan je danas lider SNSD Milorad Dodik. Prijedroski odbor stranke je, kaže Dodik, uprkos odluci SNSD da tako nešto nije dozvoljeno, na lokalnom nivou, tačnije u Prijedoru, ušao u koaliciju sa SDS-om i tako oformio novu skupštinsku većinu.

"Rekli smo da u vremenu kada se raspišu izbori moraju da prestanu svi kontakti sa opozicijom. Ko želi da radi sa opozicijom, nikakvih problema nemamo, nikoga ne zadržavamo, ali ne želimo takva podmetanja bilo gdje, pa ni u Prijedoru", rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

Bez fotelje bi zato, kako saznaje ATV, mogli da ostanu sadašnji kadrovii te stranke u bolnici "Mladen Stojanović" u Prijedoru, Zavodu za medicinu rada i sporta u tom gradu, JU za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida i Zavodu za zapošljavanje u Prijedoru, Nacionalnom parku Kozara i Muzeju Kozara, Rudarskom institutu i nekoliko osnovnih škola u tom gradu: OŠ "Jovan Cvijić" Brezičani, "Branko Ćopić" i "Ćirilo i Metodije" u Trnopolju.

Na klimavim su nogama i pozicije DNS-ovih direktora nekoliko srednjih škola u Prijedoru. U ugostiteljsko-ekonomskoj, mašinskoj, poljoprivredno prehrambenoj, muzičkoj školi i JU Centar Sunce. Smijenjeni bi mogli da budu i direktorica sekretarijata za Zakonodavstv i zamjenik direktora RUGIP-a.

Oboje su članovi prijedorskog DNS. Sve je ipak na čekanju do četvrtka, kada bi za isti sto trebalo da sjednu rukovodstva dvije stranke, i o svemu popričaju. Ako dogovora ne bude, na te pozicije će DNS morati da imenuje članove stranke iz drugih opština. Da će smjena biti još, potvrdio je sinoć i predsjednik Vlade. Radovan Višković ipak poručuje da koalicija nije ugrožena.

"To mjesto pripada DNS, oni će dati ime novog ministra. Ono što ja znam u ovom momentu je da ne očekujem ja da će doći do nekog remećenja odnosa između SNSD i DNS, bar na republičkom nivou", istakao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Iako su se u medijima pojavile informacije da je na jučerašnjj sjednici predsjedništva DNS došlo do razmirica između predsjednika stranke Nenada Nešića, i generalnog sekretara Darka Banjca, oko imena novog ministra uprave i loklane samouprave, naši izvori iz stranke tvrde da to nije tačno. Kako saznajemo, lider partije nema ništa protiv da novog ministra predloži upravo Darko Banjac, i da to mjesto ponovo pripadne nekome iz izborne jedinice 1. S druge strane ni Darko Banjac, tvrde naši izvori, nema ništa protiv da ime predloži neko drugi, i da novi ministar bude neko iz izborne jedinice 3.

Što se koalicije tiče, ona i dalje funkcioniše solidno, poručuje potpredsjednica SNSD, Željka Cvijanović. Nezadovoljstva je, priznaje, bilo već neko vrijeme, pa je sve kulminiralo nizom akcija i reakcija. Rješenje problema u Prijedoru vidi u bijeljinskom modelu.

"Da li za to ima dovoljno vremena do ovih lokalnih izbora, to ne znam. Ako su obje strane dovoljno iskrene i ako žele partnerstvo, onda i za to ima formula. Na primjer, zajednički angažman na način da se podijeli četverogodišnji mandat, nešto poput Bijeljine. Naravno, to će zavisiti od toga kako na to gledaju dvije političke partije na lokalu, ne vjerujem da bi se u okviru republičke koalicije neko tome protivio", naglasila je Željka Cvijanović. potpredsjednik SNSD-a.

Lider SNSD je prije nekoliko dana najavio da će Dalibor Pavlović biti kandidat te stranke za gradonačelnika Prijedora. Poslije jučerašnje sjednice predsjedništva DNS, rečeno je će i ta partija najvjerovatnije imati svog kandidata. Razgovor je jedina opcija. Jasni su danas prijedorski SNSD-ovci. Od početka su, kažu, sa tamošnjim DNS htjeli dobre i fer odnose. Toj stranci nude pomirljivu politiku, ali na realnim osnovama.

"To nikada nije bilo upitno, niti je sada upitno, mi smo raspoloženi za razgovore i što se tiče gradskog odbora SNSD Prijedor, otvorene su sve varijante", naglasio je Saša Bursać, predsjednik GO SNSD Prijedor.

Sve bi trebalo da bude mnogo jasnije već iduće sedmice, nakon sastanka SNSD i DNS. DNS-ovci se danas nisu oglašavali. Za sutra je ipak najavljena konferencija za novinare prijedorskog odbora stranke, na kojoj će govoriti i član GO i Predsjedništva DNS, Lejla Rešić, kao i narodni poslanici Mirko Sovilj i Duško Ivić.