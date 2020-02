Dodik: Đukanović ne može dobiti bitku protiv SPC

Srpski član Predsjedništav BiH Milorad Dodik izjavio je da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne može dobiti bitku protiv Srpske pravoslavne crkve i da neće proći ono što radi da bi osporio srpski nacionalni interes, već će biti politička žrtva.

Dodik je gostujući na sarajevskoj Fejs televiziji podsjetio da je Đukanović nekada bio Srbin, da je predvodio srpsku nacionalnu politiku u Crnoj Gori, bio korektan prema SPC, osporavao nezavisnost Kosova, ali da se onda sve promjenilo, te da je sada postao miljenik političkom Sarajevu.

On je napomenuo da je Đukanović ohrabrivao nezavisnost Republike Srpske i da je "svašta pričao o Sarajevu".

"Između nas je puklo kada sam pokušavao da normalizujem stvar u odnosima Republike Srpske i Crne Gore, gdje je on pokušavao da to izbjegne. Mi smo uvijek bili korektni, pa i oko granice nismo pravili probleme. Da mi nismo dali doprinos to se ne bi riješilo", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da u ovom trenutku ne može da dijeli politike koje idu priznanju Kosova, kao i da Crna Gora radi protiv srpskih nacionalnih interesa i SPC.

"Nikada s njim nisam imao poslovni odnos, nikada nisam ništa uradio što bi me moglo povezati sa tom strukturom. Priznavao sam legitimitet, a on je pokušavao da se dokaže centrima moći tako što je klevetao Dodika. Rekao je Bajdenu da je Dodik trojanski konj ruske politike na Balkanu. Ja njega nikada nisam komentario njega do večeras", rekao je Dodik.

On je objasnio kako je samo glasao protiv toga da Đukanović posjeti BiH u uslovima kada srpski narod u Crnoj Gori, nezadovoljan donesenim zakonskim rješenjem, masovno protestvuje.

"Možda ne treba baš da dolazi, možzda i zbog njega samog, jer će ga svi pitati o čemu se sada tamo radi", rekao je Dodik, te podsjetio da su bošnjački i hrvatski član Predsjedništva BiH insistirali da Đukanović dođe.

U ovom trenutku Đukanović je za SPC pripremio golgotu, donio zakon koji nije demokratski u smislu priznavanja vrijednosti koje ima crkva, to je bilo podmuklo, ocijenio je Dodik, dok je sa Islamskom vjerskom zajednicom, Katoličkom crkvom i Jevrejskom zajednicom napravio posebne ugovore o njihovim pravima.

"Za SPC je nametuo zakon u kome treba da degradira njeno postojanje i imovinu. Na kraju je rekao da ne može da napravi državu koja nema crkvu. Nek pravi crkvu, ko mu brani, ali što na teret SPC", rekao je Dodik.

O Mirašu Dedeiću, poglavaru kanonski nepriznate crnogorske pravoslavne crkve, Dodik je rekao da u Crnoj Gori slovi za "osobenjaka, ludaka", ali da ga u Sarajevo dovode jer kleveta Srbe.