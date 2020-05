Dodik: Disciplina će pomoći u borbi protiv virusa korona

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je večeras da ponašanje ljudi treba da ostane u skladu sa propisanim mjerama i da će disiciplina pomoći u borbi protiv virusa korona.



"Vrijeme epidemije ne treba da bude mjereno u smislu da je neko propisao mjere, pa ih sada nema. Ovo vrijeme treba razumjeti na način da smo se učili kako živjeti sa epidemijom koja neće prestati i nestati", rekao je Dodik za RTRS.

On je istakao da će odgovorni ljudi učiniti sve što je neophodno da sačuvaju svoje i zdravlje ostalih.

"Mnogi govore da je ovo samo zatišje i postoji drugi krug virusa. Vjerujem da će ljudi imati dovoljno svijesti i da će učiniti sve neophodno da se dodatno zaštite, te da ćemo biti lišeni potrebe da zbog mogućeg širenja epidemije uvedemo rigorozne mjere", kaže Dodik.

On je naglasio da neodgovornost može vratiti epidemiju u mnogo rigoroznijem obliku.

"Nažalost, sva priča naših protivnika se odnosila na poništavanje dobrih stvari koje smo uradili. Žele oklevetati zdravstvene radnike, što govori da ovdje imamo prizemne interese i to se ne može zvati politikom, niti bilo čim. Možete misliti kako bi bilo da nismo uložili sredstva u Univerzitetski klinički centar, zatim izgradili bolnice u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Nevesinju i da ne gradimo ostale objekte", rekao je Dodik, koji je i lider SNSD-a.

Govoreći potezu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca, koji je prisustvovao zabavi u Sarajevu, kršeći mjere zaštite u vrijeme epidemije, Dodik naveo da će biti razriješen čim budu dobijene garancije da Republika Srpska tom smjenom neće pretrpjeti štetu.

On kaže da to politički znači da Košarac, kao član SNSD-a, neće moći da bude kandidovan, niti da ima podršku na lokalnim, ni opštim izborima.

"I tako smo locirali taj dio političke odgovornosti. A ovaj dio, moram biti siguran da Republika Srpska neće ostati deficitarna za kadar. Dakle, ako je moguće da istog časa razriješimo Košarca i dovedemo drugoga koji je lojalan Republici Srpskoj, a da to nije Mirko Šarović /SDS/ koji se bavi samo izdajom, onda bi to i učinili, ali nismo sigurni da to može", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, posao opozicije jeste da ono što izgleda teško predstavi gorim.

"Košarac je načino grešku i mislim da je svjestan toga. Iskazao je spremnost da poštuje bilo kakvu odluku koju donese SNSD i da stavi funkciju na raspolaganje. S druge strane, on je kao ministar napravio odličan posao do sada i bitno vratio poziciju Republike Srpske, lojalan je Srpskoj. Ono što je Šarović ostavio, a bitno popravio Košarac, bilo je protiv Republike Srpske", rekao je Dodik i podsjetio da za vrijeme Šarovića nije bilo firme iz Srpske koja je mogla izvoziti, za razliku od sada.

On je naveo da je konfguracija u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, koju je ostavio Šarović, takva da odlučuju ljudi kojima nije u interesu Srpska, kao što nije bila ni Šaroviću koji je u Federaciji BiH porglašavan kao najbolji ministar.

"Sada ostati bez odgovornog čovjeka koji može da ovo kontorliše, a dobro je to radio, dovelo bi nas u poziciju da otvorimo dosta problema za Srpsku. Nismo ni sigurni da većina u parlamentu BiH koja je izabrala Savjet ministara može da bude korektna. Šta ako ponovo dovedu Šarovića, što je vjerovatno intencija. Sve je najbolje pokazala koalicija koja traži smjenu", kaže Dodik.