Dodik: Deklaracija SDA poziva na sukobe

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je Programska deklaracija SDA koja predviđa "republiku BiH" rezolucija muslimanskog naroda u BiH i da poziva na sukobe.

Dodik je rekao da je deklaracija antiustavna, antidejtonska, da poziva na urušavanje mira, ignoriše realnost i činjenice da postoje drugi konstitutivni narodi kao što su Srbi i Hrvati, kao i da postoji Republika Srpska.

Prema njegovim riječima, oni bi to sve poništili i smatraju da bi to mogli da ostvare bez ikakvog uvažavanja drugih interesa, prije svega same Republike Srpske.

"Naravno da to nije moguće. Nama nije stalo ni do nikakve BiH, a pogotovo ne do `republike BiH`", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je istakao da je veoma teško nastaviti politički dijalog sa Bakirom Izetbegovićem i njegovim sljedbenicima, te dodao kako se sa njima ne može saglasiti ni o prošlosti, ni o sadašnjosti, ni o budućnosti, a da se jedino slažu u tome da se ni u čemu ne slažu.

On je napomenuo da se ovo u Srpskoj čita i kao nastavak onoga što je Alija Izetbegović istakao u Islamskoj deklaraciji tražeći da se napravi država za muslimane koja bi kasnije trebalo da bude šerijat, a da se prema onima koji nisu muslimani odnose kao što se moglo vidjeti tamo gdje vlada Islamska država.

"Republika Srpska ovo sve dobro razumije i shvata i neće prihvatiti. Odbijamo svaku vrstu urušavanja mira i Dejtona", poručio je srpski član Predsjedništva BiH.

Kongres SDA večeras usvojio Programsku deklaraciju u kojoj se navodi da je primarni i dugoročni cilj ove stranke usvajanje ustava kojim bi BiH bila definisana kao demokratska, regionalizovana, pravna i socijalna država pod nazivom "republika BiH", sa tri nivoa vlasti - državnim, regionalnim i lokalnim.