Dodik: Bolnica "Srbija" spremna za borbu protiv virusa

olnica "Srbija" u ovom trenutku ima sve potrebno da se izbori sa pandemijom virusa korona, a iduće sedmice u tu bolnicu stiže još jedan respirator, dogovoreno je nakon sastanka srpskog člana predsjenidštva BiH sa rukovodstvom bolnice. Bolnica i sada raspolaže sa dovoljno respiratora i zaštitne opreme. U bolnici "Srbija" trenutno se nalaze tri pacijenta oboljela od virusa korona.

"Prije neki dan smo imali značajnu donaciju zaštitne opreme koja je neopohdna za zaštitu samih zdravstvenih radnika koja je došla takođe posredstvom gospodina Dodika u saradnji sa predsejndikom Srbije, gospodinom Vučićem", kaže direktor Bolnice "Srbija" Istočno Sarajevo, Nebojša Šešlija.

"Bolnica za sada ima sve što joj je potrebno. Imamo i respiratore, već nekoliko puta smo ponovili i broj. Sada smo sa predsjednikom razgovarali, obećana nam je i donacija koja će doći sutra, je l tako. U ponedjljak utorak jedan dio opreme. U bolnicu će u narednom periodu pristizati i druge količine respiratora koje su nam potrebne. Bolnica raspolaže sa pet respiratora, dva su stavljena na raspolaganje u izolatorij", kaže pomoćnik direktora Bolnice Srbija, Đorđe Pejić.

Opreme će stizati još, kaže Milorad Dodik. Dodaje da je Republika Srpska naručila 180 respiratora i da je plan da Bolica Srbija ima 12 respiratora za borbu protiv virusa. Obezbjijeđeno je i 250 hiljada mraka za renoviranje jednoh od starih dijelova bolnice.



"Ovdje sam da vidim da možda nešto u ovom trenutku ne fali od onoga što je neophodno. Sami ste čuli da svega ima i da jeneophodno naravno u kontinuitetu dostavljati sve neophodne materijale kako bi se obezbjeđivalo i reagovalo na zarazu. I drugi segmenti, i druge bolesti i druge usluge koje se ovdje vrše nesmetano moraju da se obavljaju. Tako da, glavni cilj koji želimo da ostvarimo jeste da u okviru ovdje centralnog bloka ne dođe do širenja zaraze. I zato je dobro što je napravljen poseban izolatorij", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Nakon posjete bolnici, Dodik se zajedno sa predsjednikom Vlade Republike Srpske, sastao sa rukovodstvom opština Istočno Novo Sarajevoi Istočna Ilidža i sa direktorom Republičkog Zavoda za zapošljavanje. Nakon sastanka, poručeno je da će Republika Srpska uprkos pandemiji virusa korona učiniti sve da sačuva radna mjesta, te da neće biti pomoći za one poslodavce koji otpuštaju radnike. Procjene su da bi zbog pandemije, Republika Srpska mogla da pretrpi štetu od oko milijardu maraka. Na sastanku održanom u sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu konstatovano je da će usljed epidemije virusa korona doći i do pada prihoda u lokalnim zajednicama, što će dovesti do rebalansa i restrukturiranja budžeta.