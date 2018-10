Dodik: BiH ne može priznati Kosovo, niti ući u NATO

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da BiH ne može priznati samoproglašeno Kosovo, niti ući u NATO dok je on član Predsjedništva.

On je dodao da nema preglasavanja u Predsjedništvu na vojnim pitanjima, ali da je, nažalost, Pravilnik promijenjen po nekim drugim.

"Ali, kao srpski član Predsjedništva imam pravo da stavim veto i da pošaljem na parlament Republike Srpske i on donosi odluku. To Bošnjacima ne odgovara, jer to govori gdje je glavno mjesto. Znači, definitivno mjesto odluke je Republika Srpska, nije samo Predsjedništvo", rekao je Dodik za TV "Hepi".

On je dodao da će, čak i ako bude "preglasan u vremenskoj prognozi", pokrenuti vitalni nacionalni interes.

Dodik je istakao da bi Srbi u nekim drugim okolnostima možda i prihvatili NATO, ali da je protiv toga činjenica da je Alijans bombardovala Srbiju i Republiku Srpsku osiromašenim uranijumom.

On je ukazao da je čitava jedna jedinica italijanskih vojnika koja je bila raspoređena na području Republike Srpske nakon bombardovanja umrla i da njihove porodice sada tuže NATO, dok ljudima u Srpskoj i Srbiji tvrde ih nisu bombardovali osiromašenim uranijumom.

"Srbija ima posebnu Komisiju za to i mi se tome priključujemo", rekao je Dodik i naglasio da on neće prihvatiti da BiH uđe u NATO, jer to narod Republike Srpske ne želi.

Dodik je poručio da se mora uvažavati srpski narod koji nikome ne želi zlo, da nikome ne žele zlo ni on, ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Govoreći o prijetnjama kojim je do sada bio izložen i kojim bi eventualno mogao biti izložen na novoj poziciji, Dodik je rekao da nije hrabar bez pokrića, ali da nije ni glup da bi bio naivan, kao i da ne želi da ga to optereti.

On je pri tom rekao da mora da prizna da je "bezbjednosno nedisciplinovan", kako kažu ljudi iz njegovog obezbjeđenja, i da nije mogao da prihvati da ima neko ko bi njega iz nekog razloga ubio.

U osvrtu na nedavnu eksploziju u rafineriji Brod, Dodik je rekao da je bio na licu mjesta i nadgledao rijeku Savu, na kojoj nije bilo nikakve naftne mrlje, kako su to prenijeli neki mediji.

"Ko će više trčati za tim spekulacijama", dodao je Dodik.

Govoreći o tužbi koju je ranije BiH pokrenula protiv Srbije za genocid, Dodik je rekao da ta tužba nije bila legitimna.

SRPSKI NAROD JE NA GLASANJU BRANIO SVOJE DOSTOJANSTVO, PRAVA I REPUBLIKU

Novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je narod glasajući za njega branio dostojanstvo, Republiku, pravo na pismo, vjeru, krsnu slavu, na pravo jedinstvo sa Srbijom i saradnju sa Rusijom i cijelim svijetom, a protiv unitarizacije BiH.

On je naglasio da je pobjeda SNSD-a na opštim izborima bila veličanstvena, da je osvojio oko 350.000 glasova, što je najveći rezultat za člana Predsjedništva BiH koji je neko postigao, te dodao da je volja naroda neprikosnovena.

Dodik, koji je predsjednik Republike Srpske, rekao je večeras za TV "Hepi" da opozicija, odnosno ljudi koji bi trebalo da imaju osjećaj za političku realnost, pravi sprdnju o pokradenim glasovima, te dodao da izbore ne sprovodi ni on, ni Vlada Srpske, nego Centralna izborna komisija /CIK/, kojoj se treba obratiti za to.

"Ja sam čovjek koji vjeruje u Republiku Srpsku, njena prava i ono što je napisano u Dejtonu i boriću se svom svojom snagom, umijećem i pameću, strpljenjem i nestrpljenjem za Srpsku kakva je napisana u Dejtonu i Ustavu i neću od toga odustati", poručio je Dodik.

Dodik je najavio da će kada preuzme dužnost u Predsjedništvu BiH prvo tražiti da se iz BiH udalji visoki predstavnik, te ocijenio da su za to, osim Srpske, Srbija, Hrvatska, kao potpisnice Dejtonskog sporazuma.

"Pokrenućemo tu proceduru, to će biti glavna tema prvog dijela mandata", dodao je on.

Dodik je rekao da u parlamentu BiH Srbi treba da budu politički jedinstveni, da im tamo treba deset glasova iz Republike Srpske da bi odlučivali o vitalnim interesima.

On je napomenuo da je Republici Srpskoj oteto 80 nadležnosti, da je u BiH nametnut sud i tužilaštvo, sa strancima u sudu, te podsjetio da je visoki predstavnik bio postavljen da čuva slovo Dejtona, a ne da radi protiv Srpske.

Dodik je rekao da je u prošlosti sva evropska politika išli na unitarizaciju BiH, te dodao da je važno da je narod shvatio da u BiH nije zadnja riječ stranaca, već naroda.

Navodeći da je veoma vidljiv negativan pristup stranaca prema Republici Srpskoj, Dodik je kao primjer naveo primjer da je međunarodna zajednica sklonila 1.000 imena Srba ubijenih u Srebrenici 1993. godine pod rukovodstvom Nasera Orića.

Dodik je istakao da je zbog toga nemoguće napraviti izvještaj o Srebrenici u kojem nema stradalog nijednog stradalog Srbina.

"Zato smo ukinuli taj izvještaj o Srebrenici. Ovaj spisak od 1.000 imena ubijenih Srba je još jedan dokaz da su Srbi bili u pravu i neće da trpe nepravdu. Ako prihvatate da se prema vama čini nepravda, onda se nepravda nije ni desila", dodao je on.

Dodik je naglasio da će po preuzimanju funkcije srpskog člana Predsjedništva BiH tražiti da na sjednicama iza njega stoji zastava Republike Srpske i da će tražiti da se promijeni poslovnik o radu, koji reguliše da toga nema, a koji je nametnut od visokih predstavnika.

"Zašto je problem da iza mene kada sjedim u Sarajevu stoji zastava Republike Srpske? Svi znaju da sam ja dobar Srbin, da sam došao tamo sa mandatom srpskog naroda i ja hoću da se vidi tamo iza mene zastava Repbulike Srpske", istakao je Dodik.

On je naglasio da će pokušati da stavi na dnevni red sve što je oteto Republici Srpskoj.

"Na našoj strani su narodna volja i pravo", dodao je Dodik.

On je istakao da je njegova politika čistog računa i da BiH samo na taj način može da preživi.

"Poznat sam kao čovjek koji kada se dogovori, do toga drži, ali neću da budem politički korektan a da dam nešto od interesa Republike Srpske", istakao je Dodik.